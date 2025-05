video suggerito

Perché il podcast di Alessandro Barbero ha chiuso, lo storico: "L'ho deciso io anche se ho l'amaro in bocca" Chiude il podcast Chiedilo a Barbero dopo 103 puntate. Lo storico Alessandro Barbero ha spiegato perché ha preso questa decisione sofferta.

A cura di Daniela Seclì

Dopo 103 puntate chiude il podcast Chiedilo a Barbero dello storico e scrittore Alessandro Barbero. La notizia è stata data nel corso dell'ultima puntata, trasmessa il 6 maggio. Davide Savelli ha pronunciato la consueta frase di chiusura: "Tempo scaduto, professore". Stavolta, però, ha aggiunto: "Oggi non posso dirlo con lo stesso tono con cui l'ho detto le volte precedenti, perché il tempo che ci ha dedicato in questi due anni, rispondendo a un infinito numero di curiosità, si è esaurito".

Chiude il podcast di Alessandro Barbero

Alessandro Barbero ha chiarito che è stata una sua decisione, sebbene sofferta: "Sì, mi dispiace. L'ho deciso e sono deciso, però, al tempo stesso adesso mi dispiace. Tutte le cose belle che finiscono lasciano sempre un po' di amaro in bocca". Ha spiegato che nella vita ci sono "tante cose da fare" ma anche tante cose che "fanno il loro tempo". Davide Savelli ha rimarcato come in questi anni siano arrivate domande da tutto il mondo e riguardanti i più disparati periodi storici.

Cosa succederà dopo la chiusura del podcast Chiedilo a Barbero

Davide Savelli ha dichiarato di trovare comprensibile l'intenzione di Barbero di fermarsi perché sono stati due anni intensi. E lo storico lo ha ringraziato:

Grazie della comprensione. Non stiamo a sottolineare e a rigirare il coltello nella piaga, in questo momento dispiace anche a me. Però è così. Comunque sono stati due anni divertentissimi.

Savelli ha assicurato che la mail e il numero di telefono resteranno attivi. Così, Barbero ha preso la parola e ha annunciato una novità:

Dopo la cattiva notizia c'è quella buona, potete continuare a scrivere perché l'idea che avevamo è che magari si potrebbe vedere se qualcuno abbia voglia di raccogliere il testimone al mio posto. Come si potrebbe chiamare questo podcast che proseguirà il nostro?

Savelli ha proposto "Chiedilo alla storia" e Barbero ha approvato: "Bello, funziona. Hai la mia benedizione". Il conduttore ha domandato di poterlo coinvolgere ogni tanto e Barbero ha acconsentito: "Non posso dire di no, qualche volta ci sarò anch'io". Il progetto non si ferma, dunque, ma si trasforma nel podcast Chiedilo alla storia. A rispondere saranno diversi storici.