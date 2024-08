video suggerito

Perché gli Oasis possono davvero tornare di nuovo insieme: Liam corteggia Noel, tutti gli indizi Domani si celebrano i trent’anni del primo album “Definitely Maybe” e potrebbe essere tutto frutto di una strategia commerciale, ma le voci questa volta sono forti. Per il Mirror, già pronta una data a Glastonbury 2016. E Liam dedica una canzone dal palco a Noel: “Al più grande autore di canzoni che io abbia mai conosciuto”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ok. Facciamo un respiro profondo. Gli Oasis di nuovo insieme. Quanto c'è di vero? Quante volte l'abbiamo sentita la storia di una serie di date già pronte, di un Glastonbury di un'annata a caso che ha già preparato il tappeto rosso. Il Mirror, questa volta, parla del 2016 mentre il Sunday Times scrive "dieci concerti a Wembley". A soffiare forte sulle voci anche Liam Gallagher, che fa gli occhi dolci su X e parla di Heaton Park, a Manchester: "Ci vediamo in prima fila", twitta il frontman. Anche l'account di Noel Gallagher ha lanciato la classica etichetta degli Oasis con una data, quella di domani: 27 agosto 2024. Ma, lo sappiamo: sono "solo" i trent'anni dall'uscita del primo album, Definitely Maybe. E domani esce la versione celebrativa.

Però. C'è sempre un però. Liam Gallagher al festival di Reading, ieri sera, ha cantato e dedicato Half the world away al fratello. Il brano è grande classico della discografia oasisiana, nasce come b-side di Whatever nel 1994 e viene poi inclusa nella raccolta di b-side The Masterplan, che i fan e gli stessi Oasis considerano come un album da studio a tutti gli effetti. Non da ultimo, Half the world away è la punta di diamante della parte di repertorio storicamente affidata alla voce di Noel. Non una canzone da repertorio di Liam, insomma. Non è tutto. Prima di iniziare a cantare il brano, Liam Gallagher si è preso un tempo per ricordare che chi l'ha scritta è "il miglior autore di canzoni che io abbia mai conosciuto". Ovazione e lacrime tra i presenti.

Liam ha poi cantato Cigarettes & Alcohol, la Get it on del repertorio della band mancuniana. Dopo il brano, Liam ha invitato tutti a fare attenzione a un annuncio che sarà fatto alle 8 del mattino del 27 agosto. Alle sue spalle è stato proiettato il logo degli Oasis. Lo stesso condiviso poi da Noel. Una strategia, appunto, per promuovere l'edizione celebrativa del primo disco. Secondo il Sun, "gli Oasis hanno capito di non essere più giovani e la domanda dei fan è enorme. Hanno capito che è adesso o mai più". È un copione che abbiamo già visto più volte negli ultimi 16 anni. Questa volta, però, potrebbe succedere davvero.

Leggi anche Le foto delle nuove opere di Banksy per lo zoo urbano di Londra