Patti Smith ha un malore sul palco: saluta il pubblico con Because The Night in sedia a rotelle Patti Smith, durante un concerto al Teatro Cultura Artística di San Paolo in Brasile, ha avuto un malore sul palco che l'ha costretta ad interrompere il concerto. Non prima di salutare il pubblico, sulla sedia a rotelle, con Because the night.

A cura di Vincenzo Nasto

Durante il suo ultimo concerto con la band Soundwalk Collective a San Paolo, al Teatro Cultura Artística, in Brasile, Patti Smith ha avuto un malore sul palco. L'artista statunitense infatti, dopo aver condotto quasi la metà dello spettacolo, si sarebbe fermata solo pochi minuti per leggere una sua riflessione sul cambiamento climatico. Una scena che sarebbe stata interrotta poi dal crollo della cantante 78enne: dopo alcuni secondi in cui il pubblico ha pensato a un'azione scenica di Smith, sarebbero intervenuti i soccorsi. Gli stessi paramedici avrebbero poi accompagnato di nuovo sul palco la cantante, questa volta in sedia a rotelle, per un'ultima canzone interpretata insieme al pubblico: la leggendaria Because The Night del 1978. In un post pubblicato sulle storie di Instagram di Soundwalk Collective, il gruppo ha rilasciato una dichiarazione, firmata insieme a Patti Smith. "Grazie San Paolo per la tua bellissima energia e il tuo supporto stasera. È stata un'esperienza molto toccante per tutti noi. Grazie per essere stati lì. Patti ha sofferto di una forte emicrania negli ultimi giorni e ha avuto qualche capogiro sul palco, ma ha comunque voluto essere lì per tutti noi e per voi e esibirsi oggi."

Il malore di Patti Smith sul palco, tra San Paolo e Bologna

È arrivata anche nelle ore successive le dichiarazione dello stabile che ha ospitato il concerto, il Teatro Cultura Artistica: "(Patti Smith) si è sentita stordita sul palco durante l'esibizione di oggi. È monitorata dai migliori dottori e personale". L'evento ha preoccupato soprattutto per la vicinanza con un altro malore avuto da Patti Smith sul palco, questa volta in Italia, al Teatro Duse di Bologna lo scorso dicembre 2023. In quell'occasione, la cantante era stata costretta ad annullare il concerto poche ore prima del suo inizio, in un tour italiano legato anche all'uscito del libro A Book of Days. Quella volta, come riportavano le parole dello staff al Resto del Carlino, il malore era legato a uno "sbalzo di pressione". Dopo il Brasile, Patti Smith potrà riposare fino al prossimo 26 marzo, quando è attesa al Carnegie Hall di New York per il suo prossimo concerto. Prima di partire in estate con un tour che toccherà questa volta la Germania, la Repubblica Ceca e la Svizzera.

Lo storico incidente che le procurò la frattura delle vertebre e ossa facciali

Uno degli incidenti più famosi sul palco di Patti Smith richiama però gli anni '70. È il 29 gennaio 1977 e la cantante ha da pochi mesi pubblicato il suo nuovo album Radio Ethiopia, successivo al capolavoro Horses. Durante un concerto a Tampa, in Florida, Patti Smith, aprendo il concerto di Bob Seger, si esibisce con una coreografia sulle note di Ain't It Strange, e inciampando in un monitor dipinto di nero, cade dal palco. Il volo, come riportano le testate dell'epoca è di oltre due metri, con il collo che impatta su un gradino di cemento. La donna si romperà due vertebre e varie rotture facciali, con oltre 22 punti applicati.