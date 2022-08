Oltre 700 euro per l’autobiografia di Anne Heche: la follia per un libro “da collezione” Dopo la scomparsa dell’attrice Anne Heche la sua autobiografia, fuori catalogo, è arrivata a costare anche oltre 700 euro.

A cura di Redazione Cultura

Anne Heche (Jesse Grant/Getty Images)

L'autobiografia di Anna Heche, l'attrice scomparsa a causa di un incidente stradale sta raggiungendo cifre astronomiche su siti come eBay e Amazon, stando a quanto riporta il Los Angeles Times e quanto visibile controllando i siti in questione. I fan che volessero ripercorrere la vita dell'attrice di "Donny Brasco" e del remake di "Psycho", infatti, dovrebbero sborsare tra i 150 e i 720 euro per potersi accaparrare una copia in Hardcover di "Call me crazy", memoir uscito nel 2001 per l'editore americano Simon & Schuster e da un po' fuori catalogo ma tornato prepotentemente sotto i riflettori a seguito della tragica morte della donna.

Il libro, che racconta la tragica adolescenza dell'attrice, la sua ascesa a Hollywood e la relazione turbolenta con la presentatrice americana Ellen DeGeneres, ha raggiunto prezzi enormi per chiunque volesse comprarlo sui siti di vendita online. Come scrive il Los Angeles Times "su eBay, le inserzioni multiple del libro hanno dozzine di offerte che hanno fatto aumentare il prezzo. Elencato come ‘da collezione' su Amazon, il libro di memorie è fuori catalogo da un po' di tempo e i principali rivenditori di libri come Barnes & Noble, Half Price Books e Schuler Books non lo hanno in magazzino", cosa che, quindi, aumenta sempre di più il suo valore.

Lo scorso 5 agosto l'attrice è rimasta coinvolta in un incidente stradale: dopo aver perso il controllo della propria auto, si è schiantata in una casa e l'auto ha preso fuoco. L'attrice è finita subito in coma, dal quale non si è più ripresa, con i medici che l'hanno dichiarata morta lo scorso 12 agosto, un paio di giorni prima che venisse staccata dalle macchine dopo aver trovato una persona compatibile con la donazione degli organi, come da volontà della donna. In un'intervista del 2004 l'attrice disse: "Spero che il fatto che io parli di queste cose che mi sono accadute possa aiutare altre persone a trovare la pace nei propri conflitti. La gente ne è curiosa, ma penso che lo diventerà sempre meno, e spero di avere sempre più argomenti da aggiungere in modo che non ci siano sempre domande sugli ultimi sette anni della mia vita".