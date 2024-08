video suggerito

Oasis, prezzi degli hotel alle stelle per il tour: “Prenotazione cancellata e camera a 350 sterline” Anche se i biglietti non sono ancora in vendita molti fan hanno già bloccato le stanze per il tour degli Oasis. In molti, però, hanno puntato il dito contro una catena di hotel: “Rivendono le camere a prezzi gonfiati”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una catena di alberghi è stata accusata di voler trarre profitto dagli spettacoli degli Oasis previsti per l'anno prossimo, annullando le prenotazioni dei clienti effettuate prima dell'annuncio della reunion della band. La BBC riporta quando accaduto a Lily Stroud, una ragazza di Newcastle, che ha dichiarato di aver bloccato una camera in un hotel a Manchester nel luglio del 2025, assistendo poi alla cancellazione della prenotazione in seguito alla notizia del tour di Liam e Noel Gallagher. Un portavoce della catena di hotel ha dichiarato che si è trattato di "un problema di overbooking".

Prenotazioni cancellate dopo l'annuncio del tour degli Oasis

Lily Stroud spiega che, dopo aver trovato online una lista di possibili date del concerto di reunion della band, aveva deciso di correre il rischio prenotando insieme a sua madre due camere per due weekend al Maldron Hotel di Manchester nel luglio del 2025. Dopo l'annuncio del tour, però, si è vista cancellare le prenotazioni. La catena alberghiera si è giustificata parlando di "errore tecnico" e di "un problema di overbooking". Un portavoce di Maldron Hotels ha negato che si trattasse di un tentativo "di rivendere le camere a prezzi gonfiati". La catena possiede due hotel a Manchester e ha assicurato che tutte le prenotazioni effettuate prima del 26 agosto verranno onorate.

Prezzi alle stelle per gli hotel dopo la reunion degli Oasis

I prezzi di molti hotel di Manchester nel weekend dei concerti degli Oasis sono ormai alle stelle. La testimonianza di quanto accaduto a Lily con il Maldron non è un caso isolato. David O'Gorman, 37 anni, raccontava di aver prenotato una stanza nell'hotel al costo di circa 90 sterline martedì 20 luglio 2o25 alle ore 8. La sua speranza era quella di riuscire a comprare un biglietto per vedere la band proprio quella sera. Martedì alle 20:15 ha però ricevuto una mail in cui gli veniva comunicato che la sua prenotazione non era andata a buon fine a causa di un errore tecnico. "Non appena ho visto l'e-mail dall'hotel, ho aperto Booking.com e la stessa identica stanza che avevo prenotato costa ora circa 350 sterline, quindi non c'è alcun errore tecnico – chiarisce O'Gorman – Mi sento davvero frustrato e mi sembra così ingiusto, perché ho cercato di essere un passo avanti. Sono un loro grande fan, ma non sono mai riuscito a vederli dal vivo, quindi ho pensato che sarebbe stato fantastico sentirli Manchester".