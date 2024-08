Nuovo Bansky a Londra, una capra in bilico su un muro: mistero sul significato dell’opera Una capra in bilico su un muro è la nuova opera di Banksy a sud-ovest di Londra: mistero sul significato di questo nuovo lavoro dello street artist. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Cultura

La nuova opera di Banksy a Londra (IG)

Una nuova opera di Banksy è apparsa su un muro vicino al Kew Bridge a Richmond, nel sud-ovest di Londra: si tratta, questa volta, del disegno in stile stencil – un classico per il misterioso street artist inglese – di una capra in equilibrio su un muro sottile, la cui pericolosità è denotata da una serie di rocce che si staccano dal muro e cadono giù. La posizione del disegno non è causale, visto che sulla destra c'è una telecamera di sorveglianza che, vista la posizione del disegno, sembra proprio riprendere la capra che cerca di restare in equilibrio sul pezzo di muro, anche se successivamente la sua posizione è stata spostata. È stato lo stesso Banksy a rivendicare il disegno, postandone una foto sul suo profilo Instagram, come aveva già fatto in passato per attribuirsi un disegno.

Nel pubblicare sui suoi social la foto della sua nuova opera, lo street artist non ha lasciato alcun commento che potesse spiegare ils ignificato di questo nuovo lavoro, quasi a suggerire che debbano essere gli spettatori a tentare di dare un senso a questo disegno che rappresenta la mancanza di equilibrio. La BBC ha riportato quelli che potrebbero essere alcuni significati, rifacendosi ad alcuni commenti: c'è chi pensa che la capra possa rappresentare "la razza umana attualmente ‘sull'orlo dell'estinzione'", mentre "Altri hanno interpretato l'inclusione della telecamera a circuito chiuso nell'opera d'arte come una dimostrazione del fatto che anche negli spazi più isolati non c'è privacy", ma c'è anche chi ha ipotizzato che semplicemente su quel muro, lassù, una capra sarebbe stata fantastica.

I residenti si sono detti molto contenti che un'opera di Banksy sia apparsa nel loro quartiere, c'è chi ha parlato di un'opera fantastica, augurandosi che nessuno la cancelli, e molti sono stupefatti e increduli che l'artista abbia scelto proprio quel posto per un disegno. L'ultimo disegno di Banksy era apparso a Londra, a Finsbury Park , quando aveva spruzzato della vernice verde alle spalle di un albero spoglio, tagliato, facendo sembrare che quella vernice fosse fogliame e in basso aveva disegnato con uno stencil una persona con uno spruzzatore. L'ultima performance, invece, è di giugno quando durante un concerto degli Idles il pubblico abbia fatto fare crowdsurfing a una barca per migranti creata proprio dall'artista. Banksy, insomma, torna con la sua arte destinata agli spazi pubblici delle città e dei paesi.