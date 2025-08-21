Noel Gallagher sulla reunion degli Oasis: “Avevo dimenticato quanto fosse divertente suonare con Liam”

Noel Gallagher parla per la prima volta della reunion degli Oasis, una volta concluso il tour nel Regno Unito e si sbottona anche sul fratello Liam e l’emozione di suonare di nuovo insieme.

La reunion degli Oasis è stata l'evento musicale dell'estate. La band formata dai fratelli Liam e Noel Gallagher è tornata ad esibirsi dopo più di un decennio lontano dalle scene, per la gioia incontenibile dei fan che, da tutto il mondo, hanno provato ad acquistare i biglietti per assistere a questo storico ritorno. A commentare per la prima volta il tour, appena finito nel Regno Unito, è Noel, che parla anche dell'emozione di ritrovarsi di nuovo sul palco accanto al fratello.

Noel Gallagher e l'emozione di tornare a suonare con Liam

Invitato ad intervenire nella trasmissione sportiva Talksport, Noel Gallagher ha raccontato le sue impressioni dopo questa prima tornata di concerti, arrivati dopo sedici anni di attesa da parte dei fan e rivela: "Avevo dimenticato quanto fosse divertente. Liam sta facendo faville e sono orgoglioso di lui". Appassionato di calcio e chiamato per commentare le gesta del Manchester City si è poi soffermato sulla reunion

È difficile da spiegare a parole, in realtà. Ogni sera è la prima sera per quel pubblico. Quindi ogni sera c’è lo stesso tipo di energia. Ma è stato davvero incredibile. Di solito non sono a corto di parole, ma in questo momento non riesco davvero a esprimermi, a essere sincero.

Come anticipato, i concerti nel Regno Unito si sono conclusi da poco, sono ben 17 le tappe del tour già concluse, ma la band è giusto a metà del tour che li porterà in America del Nord, per poi arrivare in Corea, Giappone, Australia e Sud America. Dopo anni burrascosi all'insegna di litigi, minacce e risse pubbliche, i due fratelli sembra abbiano trovato un equilibrio, dopo lo scioglimento della band nel 2009. Il ritorno sul palco, avvenuto mano nella mano a Cardiff, è stato davvero emozionante, come racconta con qualche resistenza Noel: