MTV Video Music Awards 2024, cosa sappiamo: dove vederli, gli orari, le nomination e chi salirà sul palco

Elena Betti

Megan Thee Stallion

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, alle 02.00 (ora italiana), andrà in onda la cerimonia degli MTV VMAs 2024, uno degli appuntamenti musicali più attesi al mondo. A presentare la quarantunesima edizione dei Video Music Awards, che assegneranno premi per 21 categorie, nella cornice dell’UBS Arena di Elmont, New York, sarà la cantante Megan Thee Stallion. L’evento verrà trasmesso in diretta anche in Italia sui canali MTV e MTV Music – rispettivamente canale 131 e 132 o 704 di Sky – e in streaming su NOW e Pluto TV, sul canale VH1è Music Legends. Inoltre, dal 15 settembre la trasmissione sarà disponibile anche su Paramount+.

Tanti i grandi nomi in lizza per le varie categorie, prima su tutte con il maggior numero di nomination, Taylor Swift candidata per dieci premi dopo la sorprendente vittoria di nove categorie su undici nomination della scorsa edizione. La segue, con nove nomination, Post Malone. Sul palco anche Eminem, detentore del maggior numero di premi VMAs, che si esibirà per la prima volta in televisione con il suo ultimo album The Death of Slim Shady. Tra i vari premi che verranno consegnati, uno certo è il Video Vanguard Award per Katy Perry, che sul palco dei VMAs si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi.

A che ora vedere gli MTV VMA’s 2024 in Italia e dove seguirli in diretta

L’Italia non resterà fuori dalle trasmissioni degli MTV VMAs. A partire dalle 00.30 di stanotte, sarà infatti possibile seguire lo show in diretta. A questo orario comincerà il pre-show, l’evento entrerà poi nel vivo alle 02.00 (ora italiana). La diretta verrà trasmessa sui canali MTV e MTV Music, canali 131 e 132 o 704 di Sky, ma anche in streaming su NOW e Pluto TV sul canale VH1+ Music Legends. Dal 15 settembre l’evento sarà reso disponibile anche su Paramount+.

Le candidature agli MTV Video Music Awards 2024

Le categorie in cui si sfideranno i vari cantanti saranno 21: le prime, ovvie, sono video, artista e canzone dell’anno. Seguono miglior nuovo artista, miglior collaborazione e miglior videoclip. Per quest’ultima candidatura si aprono poi i vari generi: miglior video pop, hip hop, R&B, alternative, rock, latin, afrobeat e K-pop. Dopo la categoria Video for Good, si aprono le varie categorie specifiche che premiano tutti gli elementi più tecnici dietro la realizzazione dei video. Si va quindi a miglior regia a fotografia, montaggio, coreografia, effetti speciali e art direction. Regina indiscussa, con il maggior numero di nomination, per l’esattezza dieci, Taylor Swift, seguita dalle nove di Post Malone. Dopo la coppia di Fortnight, seguono Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter con sei candidature, mentre la presentatrice dell’edizione Megan Thee Stallion ne ha ricevute cinque, così come SZA. A collezionarne quattro sono invece LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims.

Video dell'anno

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

Billie Eilish – Lunch

Doja Cat – Paint The Town Red

Eminem – Houdini SZA – Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Artista dell’anno

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Canzone dell’anno

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Jack Harlow – Lovin On Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

Miglior nuovo artista

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Migliore collaborazione

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior video pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Miglior video hip hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

Eminem – Houdini

GloRilla – Yeah Glo!

Gunna – Fukumean

Megan Thee Stallion – Boa

Travis Scott ft. Playboi Carti – Fe!n

Miglior video R&B

Alicia Keys – Lifeline

Muni Long – Made For Me

SZA – Snooze

Tyla – Water

USHER, Summer Walker, 21 Savage – Good Good

Victoria Monét – On My Mama

Miglior video alternative

Benson Boone – Beautiful Things

Bleachers – Tiny Moves

Hozier – Too Sweet

Imagine Dragons – Eyes Closed

Linkin Park – Friendly Fire

Teddy Swims – Lose Control (Live)

Miglior video rock

Bon Jovi – Legendary

Coldplay – Feelslikeimfallinginlove

Green Day – Dilemma

Kings of Leon – Mustang

Lenny Kravitz – Human

U2 – Atomic City

Miglior video latin

Anitta – Mil Veces

Bad Bunny – Monaco

KAROL G – Mi Ex

Tenía Razón

Myke Towers – Lala

Peso Pluma & Anitta – Bellakeo

Rauw Alejandro – Touching The Sky

Shakira & Cardi B – Puntería

Miglior video afrobeat

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Burna Boy – City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay – Sensational

Tems – Love Me JeJe

Tyla – Water

Usher, Pheelz – Ruin

Miglior video K-pop

Jung Kook ft. Latto – Seven

Lisa – Rockstar

NCT Dream – Smoothie

NewJeans – Super Shy

Stray Kids – Lalalala

Tomorrow X Together – Deja vu

Video for Good

Alexander Stewart – If You Only Knew

Billie Eilish – What Was I Made For (From The Motion Picture “Barbie”)

Coldplay – Feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll – Best for Me

RAYE – Genesis

Tyler Childers – In Your Love

Miglior regia

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Bleachers – Tiny Moves

Eminem – Houdini

Megan Thee Stallion – Boa

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior fotografia

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Charli XCX – Von Dutch

Dua Lipa – Illusion

Olivia Rodrigo – Obsessed

Rauw Alejandro – Touching The Sky

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior montaggio

Anitta – Mil Veces

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Eminem – Houdini

Lisa – Rockstar

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior coreografia

Bleachers – Tiny Moves

Dua Lipa – Houdini

Lisa – Rockstar

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Tate McRae – Greedy

Troye Sivan – Rush

Migliori effetti speciali

Ariana Grande – The Boy Is Mine

Eminem – Houdini

Justin Timberlake – Selfish

Megan Thee Stallion – Boa

Olivia Rodrigo – Get Him Back!

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Migliore art direction

Charli XCX – 360

Lisa – Rockstar

Megan Thee Stallion – Boa

Olivia Rodrigo – Bad Idea Right?

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Gli ospiti sul palco degli MTV VMAs 2024

Non è chiaro se oltre aa presentare Megan Thee Stallion si esibirà, ma se dovesse succedere potrebbe performare insieme a GloRilla, sua compagna di tour con cui è stata nominata per miglior collaborazione.

La prima esibizione sarà quella di Eminem, che canterà per la prima volta in televisione il suo nuovo album The Death of Slim Shady, un’esibizione molto attesa, così come la vittoria anche di un solo premio che lo confermerebbe artista maschile più premiato nella storia degli MTV VMAs. Una delle performance più infuocate sarà senza dubbio quella di Katy Perry. La cantante si esibirà eseguendo un medley su alcuni dei suoi più grandi successi prima di ricevere il premio Video Vanguard 2024. Attesa anche la brasiliana Anitta, candidata nella categoria best latin, che magari potrebbe anche regalarci un’esibizione con l’italiana Victoria De Angelis, con cui ha pubblicato il singolo Get Up B*tch ad agosto.