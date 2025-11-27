Morto il figlio di Jackson Browne, Ethan aveva 52 anni: “Trovato privo di sensi nella sua abitazione”

È morto a 52 anni il cantante, modello e attore Ethan Browne, figlio del cantautore Jackson. L’uomo è stato trovato privo di sensi nella sua casa.

Ethan Browne da adulto e nella copertina di Rolling Stone col padre Jackson

Il cantautore americano Jackson Browne ha annunciato sui social la morte del figlio Ethan, di 52 anni, attore, modello e cantante a sua volta. "È con profondo dolore che vi annunciamo che la mattina del 25 novembre 2025, Ethan Browne, figlio di Jackson Browne e Phyllis Major, è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione ed è deceduto" si legge nella nota stampa condivisa dal cantautore. "Chiediamo rispetto per la privacy e il rispetto della famiglia in questo momento difficile. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli". Non sono chiari, quindi, quali sono state le cause della morte dell'uomo.

Ethan Browne era figlio del cantautore e della ex moglie la modella Phyllis Major che si sposarono nel 1975, due anni dopo la nascita del figlio. Quattro mesi dopo – era il 1976 -, però, la donna si suicidò. L'uomo, nato il 2 novembre 1973 era un modello, musicista e attore e aveva recitato in "Raising Helen" (insieme all'attrice/cantante Kate Hudson), "Hackers" e nella serie televisiva "Birds of Prey", mentre nei panni di musicista aveva condiviso il duo Alain Zane con Cat Colbert. Insieme hanno pubblicato l'album "Right Before Your Eyes" nel 2022 e canzoni come "CA State of Mind" e "Kite".

Ethan e Jackson Browne – ph Frank Trapper:Corbis via Getty Images)

A soli sei mesi Ethan Browne finì sulla copertina di Rolling Stone, tra le braccia del padre che disse: ""Volevo un bambino perché volevo essere un bambino. Gioco con [Ethan] tutto il tempo; c'è qualcosa di puro in lui. Guarda tutte quelle espressioni che ha. È un vero pugno nello stomaco". Nel 2021 dichiarò di aver voluto solo una cosa nella vita, conciliare l'essere un musicista e un padre. Jacksone Browne ebbe un altro figlio, Ryan, nel 1982 l'anno dopo che il cantautore sposò Lynne Sweeney da cui si separò nel 1983.

Il cantautore fa parte della Rock & Roll Hall of Fame, dove fu introdotto da Bruce Springsteen ed è stato candidato otto volte ai Grammy Awards. In un'intervista del 2022 disse del figlio Ethan: "È un padre fantastico. È un figlio fantastico, un uomo fantastico. Adoro vederlo con i suoi figli. Quando lo vedo nei suoi film, quando fa il modello, con sua figlia, e quando è un padre così fantastico, mi rende molto orgoglioso. Mi fa sentire di aver fatto qualcosa di veramente giusto nella mia vita"