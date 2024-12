Morta Alfa Anderson, voce della hit Le Freak e cantante degli Chic

video suggerito

È morta a 78 anni Alfa Anderson, la cantante degli Chic, band famosissima negli Anni Settanta-Ottanta. È stata la voce del brano Le Freak.

A cura di Ilaria Costabile

All'età di 78 anni è morta Alfa Anderson, la cantante degli Chic nonché prima voce di uno dei brani più conosciuti della musica degli Anni Settanta, ovvero Le Freak. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il collega Nile Rodgers, membro della band, pubblicando sui social un video in cui compaiono alcune foto del gruppo nei primi anni di carriera. Accanto la scritta "Grazie per tutto".

Alfa Anderson dal jazz alla carriera con gli Chic

La sua carriera nel mondo della musica è iniziata proprio con gli Chic, dei quali ha iniziato a far parte subito dopo la loro formazione, diventandone una delle voci principali e, infatti, è stata l'interprete di alcuni dei successi più noti della band. Tra i titoli più conosciuti si ricordano My forbidden love, Good times, I want your love. A cui si aggiunge il già citato Le Freak, una delle canzoni più famose al mondo e diventata una hit internazionale e anche la canzone At least I'm free. La collaborazione con gli Chic ebbe inizio grazie a Luther Vandross, uno dei cantautori più noti del Rhytm & Blues e del Soul, negli Anni Settanta, che la informò del fatto che la band stesse cercando una cantante per completare il gruppo. Dopo il provino, che fu un successo immediato, gli altri membri degli Chic non ebbero dubbi e la chiamarono immediatamente. È così che Alfa Anderson diede inizio alla sua carriera nel mondo della musica e il suo sodalizio con gli Chic, fu interrotto solo nel 1983.

Eppure, la sua passione per la musica e per il canto risale a qualche tempo prima del suo arrivo nella band, aveva infatti esordito come cantante jazz. Con l'addio di Norma Jean Wright nel 1978, divenne Anderson la voce principale degli Chic. Nel periodo in cui aveva interrotto i suoi rapporti con la band aveva intrapreso una collaborazione con Luther Vandross, con il quale fu protagonista di diverse tournée internazionali. Dopo poco, il gruppo si riunì e la cantante fu coinvolta in progetti sporadici, come ad esempio il brano I'll Be There del 2015. In quell'anno, poi, il brano Le Freak conquistò Grammy Hall of Fame