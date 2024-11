Mina annuncia il nuovo album Gassa D’Amante, tra gli autori anche Gabbani, Elisa e un ex Amici

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Mina e la cover di Gassa D'Amante, via Comunicato Stampa

Bisognerà attendere solo pochi giorni per l'arrivo del nuovo album di Mina, dal titolo Gassa D'Amante, riferimento a uno dei nodi marinari più utilizzati, a occhiello. Un progetto che vede il ritorno della cantante a 12 mesi da Ti amo come un pazzo, in cui era contenuta anche Un briciolo di Allegria con Blanco e Povero amore, inserita nella colonna sonora della serie tv Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek. Rispetto al precedente, come spiegato anche dal figlio Massimiliano Pani, anche Gassa D'Amante sarà un album d'amore, un romanzo in cui rientrano anche cantautori moderni. Sì perché, se da una parte troviamo una cover di Non smetto di aspettarti di Fabio Concato, dall'altra firmano Gassa D'Amante anche Francesco Gabbani ed Elisa. Il primo con Buttalo Via, di cui è stato pubblicato il video ufficiale 3 settimane fa, mentre la seconda in Senza Farmi Male. Non mancano le sorprese, come Luca Tudisca, ex concorrente di Amici 14, uscito nella sesta puntata del Serale. L'autore, ormai 36enne, ha firmato Amami e Basta.

L'annuncio del nuovo disco di Mina e il ruolo di direttore artistico

L'album, presentato al Teatro di Triennale Milano, in occasione della Milano Music Week, rappresenta il 72° album in studio della cantante, a cui si aggiungono i 3 album live e le 40 raccolte negli anni. Una discografia infinita, ma che trova spazio per nuovi racconti e nuove trasformazioni. Infatti, come anticipato, non finisce la collaborazione con il regista Ferzan Ozpetek: dopo Povero Amore, arriva anche L'amore vero, inserito nell'ultimo film del regista italiano dal titolo Diamanti. Precedentemente avevano collaborato anche per il film La Dea Fortuna, in cui Ozpetek aveva inserito la canzone Luna Diamante. Nell'incontro dei giornalisti con il figlio e produttore Massimiliano Pani, come riporta Repubblica, c'è anche un piccolo richiamo alle abilità da direttrice artistica della Tigre di Cremona: "E' il direttore artistico più forte d'Italia, sono 60 anni che sceglie i pezzi giusti, che lega benché siano di autori diversi".

L'influenza di Blanco e la cover del disco

Pani ha anche raccontato come la collaborazione con Blanco in Un briciolo d'allegria abbia spinto tantissimi ragazzi della nuova generazione a contattarla. Oltre 3-4mila richieste all'anno, per una cantante "che non fa promozione, che non si vede in tv né fa concerti": "Dopo il duetto con Blanco, quasi tutti i ragazzi di questa nuova generazione vorrebbero fare qualcosa con lei perché ritengono che sia avanti. Un paradosso sociologicamente interessante". La cover, come sin dai primi anni '70, è stata affidata a Mauro Belletti che ha deciso di riproporre un volto cyber di Mina sulla prua di una nave che si fa spazione tra le acque calme.