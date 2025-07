È di Max Pezzali il concerto italiano più visto nel 2024: come fu lo show all’Olimpico di Roma

Max Pezzali (ph Luca Marenda)

È stato pubblicato nelle scorse ore il Rapporto Siae 2024: si tratta della fotografia dell'industria della musica del vivo in Italia, che in un periodo di crescita perenne, anche quest'anno segna un numero decisamente alto: 898 milioni di euro di introiti derivanti dagli spettacoli. Ciò che stranisce invece, è la top 10 dei concerti più visti nella penisola nel 2024, che include un solo artista italiano: stiamo parlando di Max Pezzali. L'autore italiano, che ha recentemente collaborato con i Pinguini Tattici Nucleari in Bottiglie vuote, si colloca in 9° posizione con il suo concerto allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta di uno degli spettacoli del suo Max Forever (Hits Only) che ha toccato, in 11 date, 7 stadi italiani tra cui Roma, Trieste, Torino, Bologna, Milano, Messina e Bari. Numeri che sono stati battuti, solo qualche giorno fa (dato che non è possibile inserire in questa classifica) con il suo concerto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in cui ha superato le 80mila presenze.

Il concerto di Max Pezzali allo stadio Olimpico di Roma nel 2024

Ma com'è stato il concerto di Max Pezzali, il 27 giugno 2024, allo stadio Olimpico di Roma? Riprendendo il grande successo del Circo Massimo l'anno precedente, anche questa volta il palco era stato allestito con alcuni dei più grandi simboli della discografia solista e con gli 883: dalla ragnatela di Spiderman ai cartelli stradali di Nord sud ovest est, passando per le banconote da 10mila lire per la canzone Con un deca. Il concerto, introdotto dal trailer della serie Sky Hanno ucciso l'uomo ragno, ha rappresentato la figura di Max Pezzali come guida del proprio pubblico lungo la sua carriera musicale, con alcuni momenti di nostalgia, come il video e le foto del suo annuario scolastico mentre cantava Gli Anni.

Max Pezzali è l'unico italiano in classifica e gli altri dati del Report Siae 2024

Ma perché Max Pezzali è l'unico italiano in classifica? Chiaramente pesano i tanti appuntamenti degli artisti italiani negli stadi del 2024: 6 aristi che hanno calcato per 35 volte i principali stadi italiani, con il record di Vasco Rossi degli 11 appuntamenti, seguiti dai 10 di Ultimo e dai 4 di Max Pezzali e Sfera Ebbasta. Numero minore di appuntamenti per alcuni delle più grandi star internazionale: basti pensare ai soli due appuntamenti di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano o ai due di The Weeeknd tra Milano e Roma. Pesa sicuramente sulla classifica la presenza di eventi in spazi all'aperto come Ippodromo o ex scali come la RCF Arena: lo scorso anno protagonisti solo Calcutta, Tedua, i Pinguini Tattici Nucleari e Zucchero, oltre all'evento benefico Italia Loves Romagna.

Ma quali sono alcuni degli elementi più interessanti del rapporto Siae? Sicuramente l'aumento del numero di spettacoli, l'8% rispetto al 2023, con 38,911 concerti svolti nella penisola. Potrebbe sorprendere anche il prezzo dei biglietti medio, rimasto stabile a 37,23, una conseguenza di un ridimensionamento degli eventi verso location più piccole: infatti la media spettatori per concerto è stata di 626. Nello studio, è anche interessante comprendere come sta evolvendo il mercato della musica live, che vede ancora la Lombardia come regione trainante con oltre 7mila concerti, seguita da Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. Mentre osservando i numeri, in termini di affluenza media, sorprende il Lazio al primo posto, seguita dalle outsider Campania, Sicilia e Puglia, anche grazie ai festival estivi.

La top 10 degli spettacoli con più seguito in Italia nel 2024

Ma se Max Pezzali ha conquistato la 9° posizione, unico italiano nella top 10 degli spettacoli con più pubblico pagante in Italia nel 2024, chi ha preso la testa della classifica. Con quasi 103mila spettatori, gli AC/DC al RCF Arena di Reggio Emilia hanno segnato il dato più alto, seguiti sul podio dai Green Day e i Metallica all'Ippodromo Snai La Maura, rispettivamente con 78mila e 72mila spettatori paganti. A chiudere la classifica c'è Bruce Springsteen al Parco di Monza con 63mila spettatori, ma si trova anche in 8° posizione con il suo concerto allo stadio San Siro di Milano. Qui la top 10 completa degli spettacoli con più spettatori nel 2024.