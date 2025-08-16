Madonna sceglie ancora l’Italia per il suo compleanno: dove festeggerà e dove assisterà al Palio di Siena

Madonna (via Instagram)

Madonna continua la tradizione del festeggiamento del suo compleanno in Italia, dalla Puglia alla Sicilia, fino a Pompei, dove ha festeggiato nel 2024. Quest'anno, invece, la popstar è in Toscana, per la precisione tra Firenze e Siena dove assisterà anche al Palio di Siena, evento che la accompagnerà nella prima parte del festeggiamento dei suoi 67 anni. La cantante è stata vista a Firenze assieme ad alcuni amici – stanno girando i primi video sui social -, visitando la città d'arte, che conosce bene per esserci stata già in passato. Nel pomeriggio, però, è attesa per assistere al palio di Siena dove sarà accolta in un appartamento con vista su via del Campo e poi festeggerà in un albergo nel centro della città toscana.

Dove la popstar assisterà al Palio di Siena

Stando a quanto riporta l'Adnkronos, Madonna dovrebbe assistere all'evento da Palazzo Pannocchieschi d'Elci, una struttura che conserva ancora l'aspetto medioevale, con le finestre a bifore e trifore e con la merlatura guelfa ed è "una delle prime dimore nobiliari costruite sulla Piazza del Campo nel Duecento" e da quella terrazza la popstar internazionale, di origini italiane potrà godere di una delle viste privilegiate su uno degli eventi più antichi del Paese, avendo le finestre proprio sopra la ‘mossa' dei cavalli delle dieci Contrade. Il palazzo ha un salone dal gusto neoclassico con quattro busti marmorei e contiene anche due importanti opere, ovvero una tavola con la Madonna ed il Bambino tra San Giovannino e Santa Barbara, ed una tela con il Profeta Elia, entrambe di Daniele Ricciarelli da Volterra.

L'Hotel dove Madonna festeggerà il compleanno

Con lei, dovrebbe essere ospite della struttura anche un'altra vecchia conoscenza italiana, ovvero Sting, il cantante che vive in Italia da anni assieme alla moglie Trudie Styler nella tenuta Il Palagio, a Figline Valdarno, in Toscana. Madonna, inoltre, dopo la fine del Palio dovrebbe festeggiare il proprio compleanno al Grand Hotel Continental, un albergo a cinque stelle in via Banchi di Sopra, vicino a Rocca Salimbeni, storica sede della Banca Mps, stando sempre a quanto appreso dall'Adnkronos. Lo scorso anno la cantante fu protagonista a Pompei, visitando la domus del Menandro, quella dei Ceii, il Teatro Grande e donando 200 mila euro a un progetto artistico formato da ragazzi, Sogni di volare. Per ora non ci sono ancora foto o video del viaggio della cantante in Toscana.