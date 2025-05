video suggerito

Lutto per Vasco Rossi, è morto l'amico e collaboratore Sergio Silvestri: "Ci troveremo come le star" Vasco Rossi piange la morte del suo storico amico e collaboratore Sergio Silvestri. Con un post su Instagram lo ha omaggiato: "E poi ci troveremo come le star, resterai sempre vivo nel mio cuore".

A cura di Gaia Martino

E’ morto all'età di 73 anni Sergio Silvestri, storico deejay di Punto Radio e collaboratore e caro amico di Vasco Rossi. Insieme avevano scritto la canzone La strega, pubblicata nel 1979. Originario di Concordia, in provincia di Modena, conobbe il celebre artista ai tempi della scuola. Frequentavano insieme il collegio salesiano San Giuseppe, a Modena. Amici di infanzia, fu Vasco a raccontare come nacque la loro amicizia in un post su Facebook pubblicato nel 2018.

L'addio di Vasco Rossi a Sergio Silvestri

Con un post su Instagram Vasco Rossi ha ricordato il suo caro amico e collaboratore. A corredo di una foto del passato, ha scritto: "E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio, resterai sempre vivo nel mio cuore".

Sergio Silvestri, deejay e appassionato di musica, aveva 73 anni. Sono sconosciute le cause della morte.

L'amicizia con Vasco Rossi e la carriera di Sergio Silvestri

Vasco Rossi in un post pubblicato nel 2018 raccontò come aveva conosciuto Sergio Silvestri. A corredo di una serie di foto del passato, scrisse: "Non mi piace parlare del periodo in collegio. Stavo tutto il giorno con il libro aperto senza leggere una riga: cinque ore tutti i pomeriggi e non so come facessi. Ho rimosso. Pensavo, fantasticavo. L’unica cosa positiva era che potevo suonare un’ora al giorno la chitarra nel teatrino, e lì ho conosciuto Sergio Silvestri, il mio compagno di chitarra".

A Zocca si incontrarono di nuovo, a metà degli anni '70, negli studi di Punto Radio, scrive La Repubblica, di cui Vasco Rossi fu primo direttore e amministratore. Silvestri si offrì come deejay e l'artista non esitò ad accettare il suo incarico. Grazie alla loro conoscenza Vasco incontrò Maurizio Solieri, suo chitarrista per oltre 30 anni, e autore delle famose canzoni come Canzone, Dormi, dormi, C'è chi dice no, Lo show, Rock’n’roll show. Il quotidiano racconta che Silvestri non ha mai lasciato la sua passione per la musica e l'ha trasmessa ai figli che hanno formato il gruppo Neveralone.