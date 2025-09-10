“Ho sempre dolore”, Louane, rappresentante della Francia all’Eurovision 2025 soffre di spondilite anchilosante

Louane durante l’Eurovision 2025 – AP Photo/Martin Meissner

Louane, cantante francese che ha partecipato all'ultimo Eurovision Song Festival con la canzone "Maman", classificatasi al settimo posto, ha ammesso di soffrire di spondilite anchilosante, una malattia cronica autoimmune che colpisce anche la colonna vertebrale. La cantante francese ne ha parlato in vista del suo tour, spiegando che questa condizione le comporta momenti di estremo dolore che le impediscono di muoversi, sottolineando come, però, è da almeno un anno che non si è verificato un attacco violento, l'ultima volta è stato durante un festival a cui ha partecipato nel 2024.

Louane, la malattia e il dolore

La cantante ha spiegato che non c'è molto da dire su quelle che sono le conseguenze della malattia sul proprio corpo: "È semplice, parliamo, ho dolore. Ma ci sono abituata – ha spiegato -. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho avuto un vero attacco che mi impedisse di camminare. Non mi succedeva da un po', almeno da un anno. L'ultima volta è successo durante i festival in tournée l'anno scorso". La cantante ha raccontato come non ci sia una cura specifica per trattare la spondilite anchilosante: "Non assumo farmaci. Prendo molti antinfiammatori. Oppure, se è più complicato, prendo farmaci anti-TNF-alfa".

La cantante costretta a iniezioni dolorose

Louane all’Eurovision 2025 – AP Photo:Martin Meissner

La cantante ha anche raccontato come sia costretta, in alcuni casi, a subire delle iniezioni dolorose: "Ti inseriscono degli aghi nella schiena per raggiungere le articolazioni. Per me, è assiale. Ho dolori nelle ginocchia, nelle caviglie e nei polsi. Quindi ho sempre dolore". Ad aiutare la sua condizione è fondamentale anche una corretta alimentazione e l'attività fisica, il Pilates nel suo caso, come ha raccontato durante l'intervista.

Cosa è la spondilite anchilosante

Ma cosa è precisamente questa malattia? La Fondazione Veronesi scrive che è "una malattia infiammatoria cronica che colpisce primariamente lo scheletro assiale (colonna cervicale, dorsale, lombare e articolazioni sacro-iliache), ma anche le articolazioni periferiche (per esempio l’anca e la spalla), conducendo in alcuni casi alla anchilosi delle strutture coinvolte". Fa parte della categoria delle spondiloartriti sieronegative, di cui rappresenta la forma più frequente e paradigmatica e colpisce in media più gli uomini che le donne e il sintomo tipico iniziale è la lombalgia infiammatoria.