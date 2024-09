L’omaggio di Gerardina Trovato a Eros Ramazzotti: “Quando un artista è musica”

video suggerito

Sul suo profilo Instagram Gerardina Trovato ricorda emozionata il testo de Il Cammino di Eros Ramazzotti: "Una canzone che ha segnato per sempre la mia vita"

A cura di Elena Betti

Gerardina Trovato ed Eros Ramazzotti

Gli appelli sui social di Gerardina Trovato per chiedere ai fan di non abbandonarla e continuare a darle affetto per tornare a cantare hanno avuto una risposta grandiosa: a Messina Gerardina ha trovato tutto il calore che le serviva. Un concerto andato sold out, carico di emozioni, con il pubblico messinese arrivato in massa per sostenere la cantautrice catanese e 1500 persone pronte a dimostrarle di non averla dimenticata. Sul palco solo lei e la sua musica, dalle sue canzoni più celebri come Ma non ho più la mia città, canzone d’esordio al Festival di Sanremo 1993, Piccoli già grandi del ’96 e Gechi e vampiri risalente a Sanremo 2000.

L'omaggio a Ramazzotti

Ma il viale dei ricordi continua ad essere percorso anche dopo il concerto. Sul suo profilo Instagram, Gerardina omaggia Eros Ramazzotti: “Era il lontano 2008… fu quello l’anno in cui ebbi la fortuna di sentire e leggere una canzone che ha segnato per sempre la mia vita e la mia anima… questo è il testo che mi si è impresso indelebilmente nel cuore… questo è il testo nel quale mi sono vista e continuo a vedermi…”. Il testo a cui fa riferimento è quello de Il Cammino di Eros Ramazzotti, scritta nel 2008 dal cantante insieme a Adelio Cogliati e Claudio Giudetti e pubblicata nel 2009 come terzo singolo dell’album Ali e Radici. "Quando la musica ti salva la vita… quando un Artista è musica", scrive la cantante per omaggiare il cantante. Del resto, il testo de Il Cammino sembra in qualche modo parlare di lei e, letto tenendo a mente il percorso musicale di Gerardina e la malattia, risulta ancora più impattante.

Gerardina Trovato: dal successo di Sanremo alla malattia

Il boom degli anni ’90 fino al Sanremo del 1993 con “Ma non ho più la mia città”, poi i brani e gli EP fino ai primi anni 2000, dove calcava i palchi più importanti d’Italia. Ad agosto l’appello su TikTok: “Sono Gerardina Trovato, a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente, e noi non saremo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza". Un video in cui i fan riconoscono il cambiamento e i segni del tempo e della malattia, una nevrosi ossessiva depressiva, che l’ha debilitata ma, soprattutto, le ha causato una grave insufficienza al fegato che l'ha costretta a restare paralizzata a letto per diverso tempo.