Lo strano legame che univa Snoop Dogg e la Regina Elisabetta: “Era la mia ragazza!”

Nella vita si creano amicizie o anche solo semplici legami molto strani e quello tra Snoop Dogg e la Regina Elisabetta – stando a quanto raccontato dal rapper americano – fa parte senza dubbio di questa categoria. È difficile immaginare due persone più diverse tra loro, eppure un legame c'era, come ha raccontato lo stesso rapper – protagonista, in questi giorni, a Parigi per le Olimpiadi, dove è inviato speciale per la NBC – in un'intervista con al radio Capital FM. Durante la chiacchierata – registrata a luglio, prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 -, lo stesso rapper ha scherzato con l'intervistatore sulla sua frequentazione con Buckingham Palace: "Passerò dal palazzo, per vedere se mi lasciano entrare", facendo sottintendere che in passato sia successa una cosa del genere.

Il giornalista ha colto l'occasione al balzo e gli ha risposto: "Beh, ho sentito che il futuro re, William, è un grande fan di Snoop" al che il rapper ha prontamente detto che "anche la Regina era una fan", aggiungendo "Riposa in pace Regina, lei era la mia ragazza ("that was my girl", le parole precise del rapper, ndr). Sai cosa intendo? Quindi forse dovrei andare su e, sai, vedere cosa fanno, se mi lasciano entrare o no". Già in passato il cantante aveva parlato del suo rapporto con la Corona che intervenne quando, durante un suo tour in Gran Bretagna nel 1994 si scatenò una polemica per le accuse di omicidio, dopo che la sua guardia del corpo aveva sparato a un uomo mentre il rapper guidava. Accusa da cui sono stati assolti entrambi.

"Quando hanno cercato di cacciarmi dall'Inghilterra, la Regina disse che i suoi nipotini adoravano Snoop Doggy Dogg e che non avevo fatto nulla di male nel Regno Unito, quindi mi ha dato il permesso di stare in Inghilterra" spiegò il rapper al Guardian nel 2015. "Quei nipotini sono cresciuti fino a diventare il principe William e Harry, quindi ho avuto influenza su di loro e loro hanno avuto influenza sulla loro nonna, il che mi ha permesso di entrare in questo bellissimo paese. Amano la mia musica, ed è quello che è. C'è un amore e un rispetto reciproci". Un portavoce della Corona ha specificato, intanto, che per quanto ne sappiano Snoop non aveva mai visitato la residenza reale. Intanto nei giorni scorsi Snoop è stato protagonista alle Olimpiadi, nuotando in vasca con Michael Phelps, tifando per la nazionale di basket statunitense e portando la torcia olimpica.