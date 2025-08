Lil Tay, da cantante a star Onlyfans da record: un milione di dollari in tre ore

Lil Tay, la creator canadese conosciuta per il suo rapporto con rapper come XXXTentacion e Chief Keef, ha stabilito un record su Onlyfans, appena maggiorenne.

Lil Tay, via Instagram

Dopo aver compiuto 18 anni lo scorso 29 luglio, la creator Lil Tay, nome d'arte di Tay Tian, ha reso pubblico il suo profilo su Onlyfans. Una scelta annunciata solo pochi giorni prima, sui suoi profili social, dopo il raggiungimento della maggior'età, ma che le consegna già un record nelle prime 3 ore. Infatti, attraverso uno screenshoot postato su X, ha mostrato di aver superato 1 milione di dollari di introiti, sorpassando Bhad Barbie. Proprio l'autrice di Gucci Flip Flop, appena 18enne nel 2021, aveva raggiunto 1 milione di dollari di guadagni dalla piattaforma in 6 ore: prima di lei, solo l'attrice ed ex fidanzata di Benjamin Mascolo Bella Thorne, si era avvicinata a quei numeri. Proprio Lil Tay e Bhad Barbie avevano discusso, in un video postato sul profilo Instagram della prima, su chi avesse avuto maggior successo come "baby meme".

Lil Tay guadagna 1 milione di dollari su OF in 3 ore

Come mostrato da Lil Tay su X, la maggior parte degli introiti arrivano dalle iscrizioni al suo profilo, per oltre mezzo milione di dollari, mentre seguono i ricavi dai messaggi privati ricevuti: 486mila in 3 ore. Sarà interessante capire anche come la creator potrà promuovere anche il suo personaggio musicale, dopo l'esordio, lo scorso anno con Sucker 4 green. La narrazione musicale di Lil Tay sembra seguire un percorso preciso, delineato anche dalla sua comunicazione social e cominciato solo alcuni anni fa con la partecipazione a un video del rapper di Atlanta Chief Keef e ancora prima con un legame con XXXTentacion: continuerà poi negli anni con videochiamate e collaborazioni con il dj Diplo.

Lo scandalo sulla sua presunta morte nel 2023

Ma soprattutto, solo due anni fa, all'età di 16 anni, la cantante era stata al centro di uno scandalo sulla sua presunta morte, insieme a quella del fratello Jason, di cui il nome d'arte è Rycie. Infatti, dopo 36 mesi di assenza sui social, era comparso un post sul suo profilo Instagram che annunciava: "È con estremo dolore che condividiamo la notizia devastante della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire. Non abbiamo parole per esprimere la perdita insopportabile e il dolore indescrivibile. Quello che è successo è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciati tutti sotto shock".

L'assenza di Lil Tay sui social era legata, come riportava The Cut, a un'azione legale intrapresa dal padre Christopher John Hope, nei confronti della madre Angela Tiam. Dopo 24 ore, il 10 agosto, con un video postato su Instagram, la creator annunciava che il suo account Instagram era stato hackerato: "Voglio chiarire che io e mio fratello stiamo bene e siamo vivi, ma sono completamente devastata e faccio fatica a trovare le parole giuste da dire"