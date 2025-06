Liberato ha un incidente durante il concerto al Circo Massimo: “Ringrazio la ragazza dell’ambulanza”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Reduce dal concerto al Circo Massimo che si è tenuto a Roma il 31 maggio, Liberato ha raccontato su Instagram un piccolo incidente che l'ha visto coinvolto durante l'esibizione. Il cantante si è lussato una spalla poco prima di cantare la canzone "Anna". Fondamentale l'intervento di una ragazza dell'ambulanza, che il cantante ha ringraziato in modo esplicito: "Grande pit stop e andiamo avanti".

Il maxi show di Liberato al Circo Massimo

Nel lungo video che racchiude i momenti salienti del concerto al Circo Massimo, il cantante napoletano ha voluto tirare le somme su quella che è stata la sua unica data italiana del 2025. Il complesso ha raccolto 50mila persone: un risultato straordinario per l'artista, che fino ad ora non aveva mai organizzato un evento di una portata simile. "50mila cuori, lo stesso battito, lo stesso bpm, le stesse lacrime. 50mila gladiatori, sotto lo stesso sole, sotto la stessa luna, 50mila grazie. Siamo una famiglia, una bella famiglia disfunzionale di 50mila persone. Grazie a voi per essere venuti, grazie a voi che avete fatto un viaggio, la trasferta. Grazie a voi che avete portato i bambini, grazie a quelli che che facevano la proposta di matrimonio sotto al Pit", le parole del cantante.

L'incidente durante l'esibizione

Successivamente, Liberato ha anche raccontato di aver avuto un incidente, per fortuna rientrato, poco prima di esibirsi con "Anna". L'artista si è lussato una spalla, motivo per cui è stato costretto a un breve stop prima di proseguire: "Grazie alla ragazza dell'ambulanza che mi ha sistemato la spalla che se n'era andata poco prima di cantare "Anna" (lussazione, grande pit stop e andiamo avanti). Grazie a voi che avete cantato con me, grazie a tutte le persone incredibili che hanno lavorato a questo show. A quanto pare, il cuore aveva ragione pure per me tanto tempo fa. Sto piangendo, ciao".