Liam Gallagher sulla reunion degli Oasis: “Potrebbero esserci alcuni volti nuovi”

Ormai tutti lo sanno: gli Oasis hanno annunciato un nuovo tour insieme, quattordici date nel 2025 andate sold out nonostante le polemiche dei prezzi dei biglietti legate al dynamic pricing. Appena annunciato il nuovo tour che riunisce i fratelli Gallagher, i fan hanno iniziato a chiedersi se i due fossero gli unici Oasis originali che vi avrebbero preso parte. Subito hanno iniziato a circolare voci riguardo il chitarrista originale della band Paul ‘Bonehead’ Arthurs, il batterista Alan White e il chitarrista Gem Archer. Tutte supposizioni che ancora non trovano conferme, ma un passo avanti è stato fatto. Fino a ieri, infatti, le voci che giravano sembravano suggerire che, insieme ai due fratelli, sul palco ci sarebbero stati i membri della band High Flying Birds di Noel Gallagher e nessuno dei membri originali degli Oasis. Ora però si sono mosse le acque su X, dove Liam ha deciso di rispondere a un fan che chiedeva se altri musicisti si sarebbero uniti agli Oasis nella reunion 2025. La risposta di Liam non offre esattamente certezze, ma è comunque qualcosa. "Bella domanda, potrebbero esserci alcuni volti nuovi solo per rinfrescare le cose", ha scritto.

Chi altro si unirà ai fratelli Gallagher nella reunion degli Oasis?

Già prima di questo post di Liam erano in atto speculazioni dei fan su quali altri membri originali si sarebbero esibiti nel tour 2025, ma ora sui social stanno girando ancora più teorie.

Il primo nome che è saltato fuori è quello di Paul ‘Bonehead’ Arthurs, chitarrista co-fondatore degli Oasis. L’ipotesi non sembra così remota, considerando che il chitarrista ha già suonato insieme a Liam in alcune sue esibizioni da solista. Inoltre, l’anno scorso, in un’intervista aveva detto che avrebbe preso parte a un’eventuale reunion: “Sono pronto, mi hanno preso le scarpe da ballo”, aveva dichiarato. Anche delle fonti al The Sun, già lo scorso mese, avevano confermato la sua presenza in quanto fortemente richiesto da entrambi i fratelli.

Altro nome papabile è quello del batterista Alan White, che il primo settembre ha postato sul suo profilo Instagram la foto di una batteria con disegnata sopra la bandiera inglese a mo’ di vortice, lo stesso disegno che era presente sul primo nastro degli Oasis.

Si unisce alla lista anche il chitarrista Gem Archer, entrato nella band nel 1999 per sostituire Arthurs e rimasto con i fratelli fino allo scioglimento della band nel 2009. La sua presenza sembrerebbe una delle più fattibili considerando che sembra essere in buoni rapporti con entrambi i fratelli, ha già fatto un tour con loro e conosce le canzoni.

Chi probabilmente non si vedrà nel tour 2025

Il batterista Tony McCarroll, benché sia uno dei fondatori della band, non sarebbe da inserire nella lista dei musicisti che prenderanno parte al tour 2025. Lui e i Gallafgher non si sono infatti lasciati in buoni rapporti: nel 1998, a seguito del suo licenziamento, il batterista ha intrapreso un’azione legale nei loro confronti. Interrogato dal Daily Mail sulla sua presenza alla reunion, aveva infatti detto: "Non mi hanno ancora contattato e, ad essere onesti, non sto trattenendo il respiro".