Le parole affettuose di Taylor Swift a Ed Sheeran che l'ha raggiunta per il concerto di Londra Nella prima delle cinque date allo stadio Wembley di Londra di Taylor Swift, la cantante ha sorpreso tutti, invitando sul palco Ed Sheeran per un medley.

A cura di Vincenzo Nasto

Taylor Swift, Ed Sheeran

È cominciata nelle scorse ore l'ultima leg europea del The Eras Tour di Taylor Swift, arrivato alle sue battute conclusive con il primo dei cinque appuntamenti allo stadio Wembley di Londra. Una festa, svolta anche grazie all'incredibile impegno delle forze dell'ordine della città, come riporta la BBC, dopo i tre concerti annullati a Vienna per il tentato attacco terroristico da parte di un 19enne austriaco, arrestato qualche ora prima dell'evento. Ma a far esultare lo stadio Wembley ci ha pensato la stessa Taylor Swift, che, dopo aver anticipato il suo concerto, iniziato intorno alle 19:30, ha invitato un ospite speciale sul palco.

L'arrivo di Ed Sheeran sul palco di Taylor Swift

Un beniamino di casa, nato a 130 km di distanza, nella città di Ipswich, di cui ha anche acquistato alcune quote della squadra di calcio della città negli scorsi giorni. Stiamo parlando di Ed Sheeran, invitato a salire sul palco di Wembley per un medley delle loro collaborazioni: circa a metà del brano Everything, incluso nel suo album del 2012 Red, Sheeran è apparso dal fondo del palco e si è unito alla cantante. Tutto questo prima di passare a End Game, il duetto contenuto in Reputation del 2017, mentre hanno chiuso l'intervento con l'esibizione una versione acustica di Thinking Out Loud di Sheeran.

L'amicizia della popstar con il cantante inglese

A suggellare un rapporto che, costantemente, i due hanno mostrato negli ultimi anni, l'abbraccio alla fine di Thinking Out Loud, che ha anticipato la confessione di Swift: "Questo è uno dei miei migliori amici al mondo, al punto che rappresenta un secondo fratello per me. Abbiamo fatto insieme il Red Tour e ogni volta che faccio la parte Red di questo spettacolo, penso ai ricordi che abbiamo creato. E ora è uno che suona a Wembley ogni settimana. Per lui è normale. E lavora così duramente, ed è in tour in questo momento e probabilmente è molto stanco. Ma voleva venire a suonare per voi e farlo per tutti noi, quindi un applauso a Ed Sheeran".

La loro ultima collaborazione risale al 2021, quando hanno pubblicato insieme The Joker and the Queen. Sheeran, proprio nel Red Tour, era l'artista d'apertura della cantante: adesso invece, almeno per le cinque date di Wembley, il compito è stato affidato, oltre ai Panamore, a Sofia Isella, Holly Humberstone, Suki Waterhouse, Maisie Peters e Raye.

I numeri e il successo dell'Eras Tour

Dopo quasi 18 mesi, sta per concludersi il The Eras Tour di Taylor Swift, almeno nella sua leg europea, che vede l'ultimo appuntamento, sempre a Wembley, il prossimo 20 agosto. Il tour, cominciato a marzo 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, AZ, ha permesso a Swift di viaggiare dal Giappone al Sud America fino ad arrivare all'Australia e all'Europa. Il tour è diventato anche un film, distribuito da Disney +, che ha venduto al botteghino oltre cento milioni di dollari in biglietti. Sul palco con lei, sono saliti ospiti del calibro di Haim, Ice Spice, Aaron Dessner e Gracie Abrams. Fino a pochi giorni fa, c'erano dubbi sulla fattibilità dei cinque appuntamenti allo stadio di Wembley di Londra, dopo l'arresto avvenuto a Vienna del giovane 19enne austriaco, affiliato all'ISIS, che ha fatto saltare i tre concerti nella capitale del paese. Le maggiori misure di sicurezza, sviluppate dalle forze dell'ordine londinese, hanno invece permesso un ingresso agevole al pubblico, in attesa del 20 agosto, con il gran finale.