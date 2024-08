video suggerito

Taylor Swift ha anticipato l'orario dei suoi concerti a Londra, dopo lo scampato attentato a Vienna L'organizzazione del The Eras Tour di Taylor Swift ha deciso di anticipare alle 17:10 l'inizio dei cinque concerti della cantante allo stadio Wembley di Londra.

A cura di Vincenzo Nasto

Taylor Swift, via The Eras Tour Account su X

È passata poco meno di una settimana dall'arresto del 19enne di origini austriache, coinvolto nella preparazione di un attacco terroristico che sarebbe dovuto avvenire ai concerti di Taylor Swift allo stadio Ernst Happel di Vienna. I fan che non hanno potuto assistere allo spettacolo, si sono comunque riuniti tra le strade della capitale, anche se, sin dalle prime ore dell'arresto, c'era già chi rifletteva sulla possibilità o meno di far esibire Taylor Swift a Londra, nell'ultimo appuntamento europeo del suo The Eras Tour. Infatti, la cantante statunitense si esibirà dal 15 al 20 agosto allo stadio Wembley di Londra, ma il pericolo di un nuovo attentato ha cambiato (e di molto) la sua scaletta. Com'è possibile leggere sul sito ufficiale dello stadio le esibizioni della cantante sono state drasticamente anticipate. Infatti, rispetto agli altri concerti, Swift si esibirà sul palco intorno alle 19:00, almeno con qualche ore in anticipo rispetto ai concerti del recente passato. Di colpo sono diminuiti anche gli intervalli di ingresso per i fan, che avranno solo un'ora per accedere all'interno della struttura, prima dell'inizio dello spettacolo.

I fan di Taylor Swift, felici per la possibilità di assistere alle cinque date della cantante allo stadio Wembley di Londra, non hanno comunque lesinato qualche dubbio sulla possibilità di accedere in tempo allo spettacolo, ma anche sui tempi degli artisti che apriranno il concerto della cantante, se l'inizio dei concerti è prevista alle 17.10. Infatti, se vengono confermati i Panamore, la band composta da Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro come opening act, bisognerà osservare la disposizione dei cinque nuovi protagonisti, uno per ogni serata londinese, annunciati proprio da Swift. Il 15 agosto aprirà le danze Sofia Isella, seguita successivamente da Holly Humberstone, Suki Waterhouse e Maisie Peters. Per l'ultimo appuntamento, il 20 agosto salirà sul palco invece Raye, protagonista agli scorsi Brit Awards con il suo singolo Escapism, vincitrice di sei premi.

Sembra essere rientrato anche il pericolo di uno stadio semi-vuoto per Taylor Swift a Londra. Infatti, come riporta il Telegraph, dopo i primi giorni dallo scampato attentato, in cui alcuni fan della cantante su X si dicevano terrorizzati dall'ansia di un altro possibile attentato, sono arrivate invece le rassicurazioni della polizia e della sicurezza della capitale britannica. Nel frattempo, i fan austriaci si sono potuti consolare con le immagine gratuite del film-concerto The Eras Tour: infatti, Disney+, detentrice dei diritti del film, ha siglato un accordo con un’emittente austriaca per trasmettere gratuitamente il film nel paese: il lungometraggio è stato trasmesso per la prima dalla ORF, la televisione di stato austriaca, nella sera di sabato 10 agosto.