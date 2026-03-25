Le ceneri di Gino Paoli saranno gettate nel mare di Boccadesse, i funerali giovedì 26 marzo in forma privata

Le ceneri di Gino Paoli saranno sparse, come da lui stesso era stato richiesto, nel mare di Boccadesse il borgo nelle vicinanze di Genova, dove il cantautore scrisse uno dei suoi brani più noti: La gatta. In merito ai funerali, invece, si terranno con molta probabilità in forma privata, in linea con la richiesta di riservatezza avanzata dalla famiglia dell'artista, sin dall'annuncio del decesso, avvenuto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo.

Le esequie dell'artista genovese, quindi, si celebreranno in forma ristretta, al momento la famiglia non ha reso noti ulteriori dettagli in merito. Si evince, quindi, che anche per il suo pubblico, sarà difficile rivolgere un ultimo saluto al cantautore. L'amore di Gino Paoli per il mare era cosa nota, viveva infatti nella sua abitazione del Quartiere Azzurro, tra i luoghi di Genova posizionati più in alto, da cui poteva godere della vista sconfinata del mare ligure. Con la sua città Paoli aveva un rapporto viscerale e, infatti, nel 2022 aveva ricevuto la Croce di San Giorgio, un'onorificenza della Regione Liguria, voluta dall'ex presidente Giovanni Toti, che all'epoca consegnò il riconoscimento al cantautore accompagnato dal sindaco Marco Bucci. In quell'occasione Paoli commentò: "I premi non mi interessano quasi mai, ma se mi viene dato da Genova e dalla Liguria allora diventa importante. Sono innamorato di questa città".

Tanti, infatti, sono stati i messaggi in ricordo di Gino Paoli arrivati dalla cosiddetta scuola genovese. Le nuove generazioni di cantautori, infatti, hanno rivolto parole di ammirazione e ringraziamento nei confronti di un artista che è stato un maestro: "È stato un gigante della musica italiana e un rivoluzionario della canzone. Le sue canzoni erano semplici solo all’apparenza, ma dentro avevano una profondità che ti resta addosso" scrive infatti Alfa, tra i più giovani cantanti della scena musicale italiana. A lui si unisce Bresh dopo aver pubblicato alcuni scatti insieme: "Che fortuna conoscerti, fu una giornata memorabile".