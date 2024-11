video suggerito

Laura Pausini cade durante il concerto a Milano: stava scendendo dal palco Durante il concerto del 28 novembre a Milano, parte del suo World Tour Winter 2024, Laura Pausini è caduta mentre scendeva dal palco. Il video virale fa il giro del web. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Durante il concerto del 28 novembre a Milano, parte del suo World Tour Winter 2024, Laura Pausini è caduta mentre scendeva dal palco al termine dell’esibizione del brano Zero, tratto dall’ultimo album Anime Parallele. La caduta, probabilmente causata da un vestito lungo e stivali con il tacco alto, non ha però interrotto lo spettacolo: microfono in mano, Laura si è rialzata senza mai smettere di cantare, dimostrando ancora una volta il suo carisma e la sua professionalità. Il video è diventato virale, caricato su tutte le piattaforme da tantissimi utenti, da angolazioni diverse; come si conviene in casi di questo tipo.

Il video ha fatto il giro del web

Il video dell’incidente ha rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo tantissimi commenti di vario genere. Ovviamente, non ci sono state conseguenze per Laura Pausini, che ha proseguito lo show. La serata milanese è stata solo una delle tappe di un tour trionfale che ha preso il via da Londra e attraverserà Europa e Italia, culminando in un grande show di Capodanno in Sicilia. Nonostante i recenti problemi di salute, che l’hanno costretta ad annullare la data di Livorno, Laura Pausini è riuscita a rimettersi in sesto già per la data del 23 novembre a Pesaro.

Laura Pausini sarà ospite di Verissimo domenica 1 dicembre

La "prossima fermata" di Laura Pausini sarà su Canale 5. Domenica 1 dicembre, Laura Pausini sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ripercorrerà – come nello stile della trasmissione – i momenti salienti della sua carriera e di questo tour. Due numeri giusto per ricordare la forza dei record di Laura Pausini: ha all'attivo oltre 75 milioni di dischi venduti, 5 miliardi di streaming su Spotify e prima artista italiana a vincere un Grammy Award, Laura Pausini si conferma una figura assolutamente unica nel panorama musicale del mondo.