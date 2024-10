video suggerito

L'annuncio di Chris Martin: "Il dodicesimo album sarà l'ultimo dei Coldplay" Il frontman dei Coldplay Chris Martin ha annunciato in un'intervista che il dodicesimo album della band sarà l'ultimo: "È importante darsi questo limite".

A cura di Elena Betti

Chris Martin (Getty Images)

I Coldplay stanno facendo sold out in tutte le date del loro ultimo tour Music of the Spheres, un tour che raccoglie tutti i loro più grandi successi musicali. In un’intervista rilasciata ad Apple Music 1, il cantante, interpellato riguardo l'uscita del prossimo album della band Moon Music il prossimo 4 ottobre, ha però annunciato che questo sarà il terzultimo album dei Coldplay. La band ha infatti in programma di fermare la sua produzione musicale a 12 album.

Le dichiarazioni di Chris Martin

“Faremo solo 12 album veri e propri”, ha esordito Chris Martin interpellato sull’uscita di Moon Music il prossimo 4 ottobre. A quanto pare, secondo quanto affermato dal 47enne, l’album sarà il terzultimo della band. “Lo prometto. Perché meno è meglio e per alcuni dei nostri critici, ancora meno sarebbe stato ancora meglio!”, ha continuato il cantante. Secondo Martin “è davvero importante avere questo limite”, ma come mai? Di fronte a questa domanda il frontman ha risposto così: “Ci sono solo sette Harry Potter. Gli album dei Beatles sono solo 12 e mezzo, Bob Marley circa lo stesso, quindi tutti i nostri eroi. Inoltre, avere questo limite significa che il controllo della qualità è molto alto in questo momento, il che è fantastico”.

I concerti continueranno anche dopo lo stop agli album

Chris Martin sembra molto affezionato alle sue esibizioni, tanto da non riservarle solo ai palchi che i Coldplay calcano durante i loro tour, ma anche durante serata improbabili, come è successo pochi giorni fa con l’esibizione mascherata nel locale karaoke di Los Angeles. Se siamo quindi tutti certi dell’amore che la band ha per i concerti, dopo l’annuncio dello stop agli album, anche se ancora lontano – Moon Music sarà il terzultimo – la domanda sorge spontanea: i concerti continueranno? Martin e gli altri Coldplay Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, hanno rassicurato i fan su questo dubbio. “Continueremo in qualche modo, ma sento qualcosa sul futuro dei Coldplay… Non so da dove vengano le canzoni. Non so da dove vengano le idee, ma da circa quattro o cinque anni continuo a dirmi: "Deve finire così" e mi fido di questo proprio come mi fido delle canzoni”.