video suggerito

Chris Martin dei Coldplay si traveste e canta in un karaoke: il video dell’esibizione del cantante Chris Martin ha sorpreso tutti con un siparietto molto simpatico. Il frontman dei Coldplay si è esibito travestito in un karaoke di Las Vegas, cantando il nuovo singolo All My Love, il video dell’esibizione è andato virale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chris Martin sl Dino's di Las Vegas

Il cantante dei Coldplay, Chris Martin, lo scorso fine settimana ha deciso di prendersi una pausa dall’enorme tour mondiale Music of the Spheres, che li ha visti impegnati anche allo stadio Olimpico di Roma questa estate, ma questo non significa che le sue esibizioni siano finite qui. Martin si è infatti divertito a Las Vegas, e ha provato a farlo in incognito ma la sua voce lo ha tradito.

Chris Martin al karaoke di Las Vegas

Il Dino’s Lounge di Las Vegas probabilmente non si aspettava che sul suo palco sarebbe salito un cantante famoso e affermato come Chris Martin. Nei locali karaoke capita chi vuole solo divertirsi e far divertire anche il pubblico per le sue pressoché inesistenti doti canore, e c’è anche chi invece stupisce tutti con la sua voce. Una fauna vasta e interessante quella che si esibisce nel locale, ma tra tutti nessuno avrebbe pensato di trovarsi davanti il cantante dei Coldplay. Chris Martin ha infatti sorpreso tutti, è arrivato al locale in incognito, travestito da uomo d’affari un po’ trasandato ed è salito sul palco a cantare il nuovo singolo del gruppo, All My Love, contenuto dentro all’album Moon Music. L’album è il seguito di From Earth With Love del 2021 e fino a ora si conoscono solo due pezzi che lo comporranno. Oltre a All My Love, i pezzi già noti sono Feels Like I'm Falling in Love e We Pray con Little Simz, Burna Boy, Elyanna e Tini. La band si trovava a Las Vegas per la seconda serata dell’iHeartRadio Music Festival 2024 e Martin ha deciso di prendersi una pausa. Addosso un completo di una taglia decisamente troppo grande per lui, i capelli coperti da una parrucca color rame e degli occhiali neri molto grossi e spessi. In una mano un palloncino attaccato a un filo e nell’altra il microfono nel quale Martin ha intonato il nuovo singolo della band, parte del loro decimo album in uscita il quattro ottobre.

Il video dell'esibizione

Nel video si vede Martin ondeggiare timidamente, come se non fosse a suo agio sul palco. Probabilmente gli spettatori quando lo hanno visto salire non gli hanno prestato troppa attenzione, ma appena ha iniziato a intonare All My Love, la sua voce è risultata inconfondibile e tutti si sono girati a guardare l’esibizione. In sottofondo si sentono gli urli dei fan sottopalco, poi, una di loro sale sul palco per abbracciare il cantante che le regala il palloncino e continua a cantare. Le clip dell’esibizione hanno subito fatto il giro del mondo, postate sui social dai fan presenti, e sono state inoltre pubblicate anche dal locale Dino’s di Las Vegas. Nel video si sente Martin ringraziare il locale e Dino’s ha ricambiato scrivendo su Instagram “Grazie Chris Martin per averci scelto per registrare il tuo video musicale, un momento così virale. La più grande sorpresa dell’anno. Grazie ancora per essere un tipo così simpatico. Buona fortuna per il nuovo album e speriamo di rivedervi in futuro”.