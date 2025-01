La trama de La ragazza della palude, il libro di Delia Owens da cui è tratto l’omonimo film

video suggerito

Questa sera andrà in onda su Rai1 il film La ragazza della palude tratto da un libro di Delia Owens, diventato un best seller internazionale, grazia alla storia della protagonista Kya.

A cura di Redazione Cultura

La ragazza della palude è un libro di Delia Owens pubblicato in Italia nel 2022 ed edito da Solferino libri ma uscito negli Stati Uniti nel 2018. Questo romanzo, che ha come protagonista Kya, è stato un successo internazionale da milioni di copie, selezionato come libro del mese nel club del libro di Reese Witherspoon e inserito tra i migliori libri del 2018 da Barnes & Noble. La ragazza della palude ha venduto solo 4.5 milioni di copie nell'anno di uscita, mentre nel 2023 era arrivato a 18 milioni di copie, considerando tutte le edizioni in cui era stato pubblicato, finendo anche in cima alla classifica dei best seller di narrativa del New York Times del 2019 e alla classifica dei best seller di narrativa del New York Times del 2020, come si legge su Wikipedia. Dal libro è stato tratto un film diretto da Olivia Newman, con Daisy Edgar-Jones che andrà in onda su Rai Uno, stasera a partire dalle 21.30.

La trama del libro, di cosa parla La ragazza della palude

Il libro di Delia Owens racconta la storia di Danielle Clerk, soprannominata, appunto, Kya, ovvero la sorella più piccola di cinque fratelli che vivono in una palude della Carolina del Nord vicino alla cittadina di Barkley Cove con i genitori. A causa delle volenze perpetrate dal padre violento e alcolizzato la madre di Kya abbandona lei e i fratelli e scompare, quando la bambina ha solo sei anni. Negli anni anche gli atri fratelli, ovvero Missy, Murph, Mandy e Jodie, vanno via da quella casa, lasciandola sola col padre. E proprio quest'ultimo a un certo punto smette di bere e insegna alla figlia a pescare, regalandole il suo zaino per contenere le collezioni di conchiglie e piume. Un giorno arriva una lettera della madre, ma non sapendo leggere chiede al padre di farlo, solo che dopo invece di leggerle il contenuto, la brucia e riprende a bere e giocare d'azzardo in giro per il Paese, finché non torna più lasciandola sola. La sopravvivenza avviene grazie alle cose che ha imparato e al baratto, ma crescendo deve affrontare i pregiudizi della città e dei bigotti.

Come finisce il libro La ragazza della palude

Nell'unico giorno di scuola che affronta e abbandona a causa delle prese in giro, Kya conosce Tate Walker, che le insegna a leggere e scrivere, con cui prima diventa amica e poi fidanzata, almeno finché questi non si rende conto che lei non potrà mai vivere nel mondo civilizzato e scompare quando lui parte per il college. Quando compie 19 anni conosce Chase Andrews giocatore di football con cui comincia a frequentarsi, benché lei dubiti delle sue intenzioni. Un giorno lui le mostra una torre antincendio abbandonata e lei gli regala una collana di conchiglie. Lei alla fine cede e va a letto con lui, scoprendo subito dopo che era fidanzato. Nel frattempo tornano sia Tate – che la convince a scrivere un libro -, che le chiede scusa, che Jodie che le parla della madre, morta due anni prima e infine anche Chase che tenta di violentarla. A quel punto Kya teme che si possa ripetere l'esperienza del padre con la madre. Un giorno Chase viene trovato morto proprio sotto la torretta e lo sceriffo arresta Kya, che era partita prima dell'omicidio e tornata subito dopo, ma questa viene assolta. Kya a quel punto vive tutta la sua vita nella palude con Kya, ma quando morirò, proprio lui scoprirà delle poesie che raccontano un'altra verità.

La storia di Kya non è ispirata ad una storia vera

La storia di Kya non è una storia autobiografica, eppure ha un po' di punti in contatto con quella della scrittrice che prima del successo mondiale lavorava come zoologa, era autrice di diversi libri e articoli sull'argomento e per diversi anni aveva vissuto in Botswana e Zambia assieme al marito e al figlio, con quei ultimi due accusati dell'omicidio di un bracconiere ripreso dalla ABC. E su Slate Laura Miller aveva scritto che

Le somiglianze di Kya con Delia Owens, cresciuta in Georgia, sono evidenti. Entrambe sono sole, ma preferiscono la compagnia degli animali alle persone; le memorie degli Owens raccontano una lunga ricerca di vita al di fuori del recinto umano… Kya è raffigurata come una vittima incompresa, emarginata dalla società dai pregiudizi meschini dei suoi vicini. Nelle sue dichiarazioni conclusive, il suo avvocato difensore esorta la giuria e la città stessa a esaminare la propria coscienza: "L'abbiamo etichettata e respinta perché pensavamo fosse diversa. Ma, signore e signori, abbiamo escluso la signorina Clark perché era diversa, o era diversa perché l'abbiamo esclusa noi?"