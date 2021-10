La stella del PSG Kylian Mbappé sta per pubblicare un’autobiografia a fumetti Sta per uscire la biografia a fumetti di Kylian Mbappé, stella del Paris Saint Germain e della nazionale di calcio francese. Si intitolerà “Je m’appelle Kylian”, e uscirà in Francia il 12 novembre. Ad annunciare l’imminente pubblicazione è stata l’avvocato del calciatore, Delphine Verheiden, che ha riferito alla testata LivresHebdo che il volume racconterà “la sua storia e le difficoltà che ha dovuto superare per diventare una star mondiale”.

Sta per uscire la biografia a fumetti di Kylian Mbappé, stella del Paris Saint Germain e della nazionale di calcio francese. Si intitolerà "Je m'appelle Kylian" e uscirà in Francia il 12 novembre. Ad annunciare l'imminente pubblicazione è stata l'assistente legale del calciatore, Delphine Verheiden, che ha riferito alla testata LivresHebdo che il volume racconterà "la sua storia e le difficoltà che ha dovuto superare per diventare una star mondiale".

Je m'appelle Kylian, l'autobiografia a fumetti di Mbappé

Mbappé aveva in programma da tempo di raccontare la propria storia ricorrendo al filtro della nona arte (in Francia il fumetto ha una tradizione ricca e importantissima, è una parte fondamentale della cultura pop autoctona, un po' come per l'Italia); nonostante l'interesse manifestato da diverse case editrici, che sarebbero state disposte ad accontentarlo, il fuoriclasse francese ha deciso di pubblicare e diffondere la biografia attraverso una casa tutta sua e fondata appositamente per l'occasione, la KM. Per il momento, la tiratura del fumetto sarà limitata – saranno stampate circa 300mila copie.

Di cosa parlerà l'autobiografia a fumetti di Mbappé

Per questo progetto, l'attaccante francese ha collaborato con il fumettista Faro, vignettista dello storico quotidiano sportivo francese L'Equipe (sempre secondo quanto riportato da Verheiden a LivresHebdo, Faro sarebbe uno dei fattori che ha spinto Mbappé a fondare una casa editrice tutta sua: le altre avrebbero voluto cambiare il design del personaggio). Sulla copertina del fumetto, il giocatore appare come un'ombra blu, che riprende la sua famosa posa celebrativa, mentre un bambino lo guarda imitarlo. Secondo l'emittente Cnews, il fumetto, rivolto a un pubblico giovane, racconterà le difficoltà che Kylian MBappé ha incontrato prima di diventare un giocatore eccezionale.