La scaletta di Pino è: il cast, gli ospiti e le canzoni per l’omaggio in piazza del Plebiscito a Napoli

Giovedì 18 settembre Piazza del Plebiscito a Napoli si accenderà per un grande concerto-omaggio a Pino Daniele, nel giorno in cui il cantautore avrebbe compiuto 70 anni e a dieci dalla sua scomparsa. L’evento, intitolato “Pino È – Il Viaggio del Musicante”, inizierà alle 20.30 e sarà condotto da Carlo Conti insieme a Fiorella Mannoia, che ne firma anche la direzione artistica. Per chi non sarà in piazza, lo spettacolo andrà in onda in prima serata su Rai1 e RaiPlay sabato 20 settembre.

Sul palco si alterneranno alcuni dei più grandi artisti della scena musicale italiana: Elisa con “Quando”, Giorgia con “Se mi vuoi”, Mahmood con “Terra mia”, Emma con “Stare bene a metà”, fino a Giuliano Sangiorgi che interpreterà “Je so’ pazzo”. Grande attesa anche per Geolier con “Napule è” e per il duetto Clementino-Rocco Hunt in “’O scarrafone” insieme a Tullio De Piscopo.

Quello di Piazza del Plebiscito sarà un vero e proprio evento corale, con un cast all star pronto a celebrare la musica e l’eredità di Pino Daniele. Oltre agli artisti sopracitati, saliranno sul palco anche Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Alex Britti ed Enzo Avitabile. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati svelati alcuni dei momenti clou della serata: De Gregori canterà “Putesse essere allero” e Salmo interpreterà “Che Dio ti benedica”. Una scaletta ricchissima che ripercorrerà i brani più iconici dell’artista napoletano.

I duetti al concerto omaggio a Pino Daniele

Tra i momenti più attesi della serata ci saranno senza dubbio i duetti, pensati per rendere ancora più speciale l’omaggio al cantautore partenopeo. A condividere il palco saranno Clementino e Rocco Hunt che, accompagnati dalla batteria di Tullio De Piscopo, interpreteranno “’O scarrafone”, uno dei brani più iconici di Pino Daniele. Spazio anche ad altre collaborazioni inedite che uniranno generazioni e generi musicali diversi, confermando l’impatto trasversale delle canzoni del “nero a metà”. Dai classici come “Napule è” a pezzi come “Se mi vuoi” e “Quando”, i duetti renderanno omaggio a quell’anima collettiva che ha sempre caratterizzato la musica di Pino, capace di unire voci e stili diversi sotto un’unica bandiera: quella di Napoli.