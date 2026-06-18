La scaletta del concerto di Tiziano Ferro allo stadio Euganeo di Padova, l’ordine delle canzoni

Stasera, giovedì 18 giugno 2026, Tiziano Ferro arriva allo stadio Euganeo di Padova, dopo gli appuntamenti di Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino e Bologna. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tiziano Ferro allo stadio Euganeo di Padova e le date rimanenti del tour Stadi26.

Tiziano Ferro, via Andrea Bianchera

Questa sera, giovedì 18 giugno 2026, il tour Stadi26 di Tiziano Ferro arriva allo stadio Euganeo di Padova dopo l'esordio del 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, le due date al San Siro di Milano e i concerti del 10 e 14 giugno, all'Allianz Stadium di Torino e al Dall'Ara di Bologna. Sono stati già tanti gli ospiti durante il tour, come a San Siro, dove durante le due date si sono alternati Lazza, sulle note di "Xxdono", ma anche Ditonellapiaga e Shiva rispettivamente per "Xxverso" e "Felici a metà".

Lazza è salito sul palco anche all'Allianz Stadium di Torino, mentre un'altra sorpresa è avvenuta a Bologna grazie a Raffaella Carrà. Infatti, Tiziano Ferro ed Elettra Lamborghini hanno voluto omaggiare la conduttrice scomparsa, cantando insieme prima "E Raffaella è mia", nella scaletta di Ferro, e poi "Voilà", singolo sanremese della cantante emiliana. Il tour di Tiziano Ferro si sposterà successivamente a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, prima dei due appuntamenti allo stadio Olimpico di Roma del 27 e 28 giugno. Si chiuderà poi con tre appuntamenti a luglio: il 3 allo stadio del Conero di Ancona, l'8 al San Nicola di Bari e il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina.

La scaletta con le canzoni del concerto di Tiziano Ferro allo stadio Euganeo di Padova

Una scaletta imponente di oltre 30 canzoni è quella scelta da Tiziano Ferro per il suo ritorno negli stadi con il tour Stadi26. Una lunga rilettura dei suoi classici, da "Ti scatterò una foto" a "Sere nere", passando per "Destinazione mare" e il tributo a Raffaella Carrà in "E Raffaella è mia". Ad accompagnare la parte finale del concerto, c'è anche "Xdono", che ha subito una rilettura nel suo ultimo disco, "Sono un grande", in collaborazione con Lazza. I due hanno sorpreso il pubblico di Milano e Torino, esibendosi assieme sul palco dello stadio San Siro e dell'Allianz Stadium. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tiziano Ferro allo stadio Euganeo di Padova, già visti nella scaletta delle date precedenti del suo tour.

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo&Spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L'olimpiade

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L'ultima notte al mondo

L'amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

E fuori è buio

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao!

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono

Le date del tour 2026 di Tiziano Ferro