La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a San Siro: l’ordine delle canzoni

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta, Francesco Prandoni

Stasera, lunedì 24 giugno 2024 e domani sera, Sfera Ebbasta debutterà allo stadio San Siro di Milano. Si tratta del suo primo concerto in uno degli impianti musicali/sportivi d'Italia e corona un viaggio partito 8 anni fa dal quartiere di Cinisello. Sul palco, tra le hit raccolte negli anni, sarà protagonista anche il suo ultimo album: si tratta del secondo capitolo di XDVR, il suo disco d'esordio. Tra i brani che si potranno ascoltare allo stadio San Siro, sicuramente ci sarà Calcolatrici, la canzone con Baby Gang, Geolier e Simba La Rue, ma anche G63 con Lazza e Shiva e Vdlc. I due concerti, entrambi sold-out, inizieranno alle ore 21 a quattro ore dall'apertura dei cancelli per il prato e a tre dalle tribune. C'è grande attesa per gli ospiti che arriveranno sul palco dello stadio San Siro: tra i più gettonati sembrano esserci proprio Lazza e Shiva. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano.

La scaletta con le canzoni del concerto di Sfera Ebbasta

