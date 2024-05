video suggerito

La scaletta del concerto di Gazzelle all’Arena di Verona 2024, l’ordine delle canzoni Gazzelle si esibirà stasera, 16 maggio, sul palco dell’Arena di Verona. Qui le canzoni in scaletta, già viste durante il DENTRO X SEMPRE tour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gazzelle, foto di Francesco Prandoni

Questa sera, giovedì 16 maggio 2024, Gazzelle si esibirà sul palco dell'Arena di Verona, per un concerto che già da settimane ha registrato un sold-out. L'appuntamento in una deelle arene più importanti d'Italia sarà solo il prologo di una lunga estate per il suo DENTRO X SEMPRE tour che comincerà il prossimo 4 luglio da Padova nella sua versione outdoor, prima di passare per Catania, Francavilla al Mare, Lucca, Gallipoli, Baia Domizia, Diamante e chiudersi a Olbia il prossimo 15 agosto. Il concerto all'Arena di Verona arriva dopo 12 date nei palazzetti, di cui 11 sold-out, tra cui l'esibizione al Palasele di Eboli dello scorso 16 marzo. Durante quella data, c'era anche stata una proposta di matrimonio, divenuta virale sui social. L'appuntamento all'Arena di Verona non potrà prescindere da brani come Scusa, ma anche Zucchero Filato e la canzone sanremese Tutto qui. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Gazzelle all'Arena di Verona, già visti nella scaletta del DENTRO X SEMPRE tour.

La scaletta con le canzoni del concerto di Gazzelle all'Arena di Verona 2024

Stasera, 16 maggio 2024, Gazzelle si esibirà sul palco dell'Arena di Verona, prima di partire per il lungo tour DENTRO X SEMPRE, nella sua versione outdoor. I fan potranno ascoltare singoli come Punk, Nmrpm, ma anche Nero, Meglio così e Destri. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Gazzelle all'Arena di Verona, già visti nella scaletta del DENTRO X SEMPRE tour.

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

IDEM

Nmrpm

Coprimi le spalle

Non lo dire a nessuno

Scusa

Scintille

Settembre

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata

Flavio

La prima canzone d'amore

Zucchero filato

Una canzone che non so

Punk

E pure…

Destri

Tutta la vita

Tutto qui

Quella te