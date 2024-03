Gazzelle è l’antidivo del pop italiano: il concerto tra intimità e proposte di matrimonio Gazzelle chiude il suo quarto sold-out del Dentro X Sempre tour al PalaSele di Eboli: un viaggio nell’indie pop italiano, tra un continuo effetto karaoke e una proposta di matrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Gazzelle al PalaSele di Eboli, 2024

Dopo Padova e la doppietta a Milano, Gazzelle atterra al PalaSele di Eboli, anche questo tutt'esaurito per il suo Dentro X Sempre tour. Si tratta dell'esordio per il cantante romano nel palazzetto di Eboli, un polo del sud Italia e lo si capisce sin dai primi appelli del cantante, che chiedendo la provenienza al pubblico, registra un grande arrivo da Roma e Basilicata, ma principalmente dalla provincia di Napoli. Una serata che si apre con la presenza sul palco di Giovanni Ti Amo, cantautore casertano classe 1999 che scalda il pubblico, prima dell'ingresso sul palco di Claudio Bruno alla chitarra, Claudio Laguardia alla batteria, Gabriele Roia al basso, Ettore Mirabilia alle tastiere. Una particolarità invece la presenza sul palco degli archi: al violoncello Elena Bianchetti, mentre al violino figura Guendalina Pulcinelli.

Gazzelle al PalaSele di Eboli, 2024

C'è un tratto magnetico nella dimensione live di Gazzelle, una costante ricerca di nascondere ogni tratto che non sia musicale, una timidezza che solitamente potrebbe cozzare con la tenuta del palco e che invece rende Flavio Pardini uno showman insolito. Uno dei primi momenti alti di una serata tenuta in costante equilibrio tra musica e lieve intrattenimento, avviene al terzo brano: Vita Paranoia. È lì che la presenza musicale degli archi sembra riempire il brano, facendo uscire per la prima volta Gazzelle dal suo personaggio sul palco: sarà difficile distinguere durante la serata la sua voce da quella del pubblico. Lo stesso pubblico che sembra aver allargato le sue maglie, anche grazie all'esperienza sanremese con Tutto qui. Il picco arriva però su un brano storico, uno dei primi highlight della sua carriera contenuto in Superbattito: si tratta di Nmrpm, forse una delle migliori versioni di Gazzelle. L'incessante riflessione sul suo futuro è cantata ancora con la paranoia del 2017, quando per la prima volta si esibì a Napoli al Cinema Hart il 23 dicembre.

Anche con una predominanza di momenti intimi durante un concerto durato più di due ore, con 30 pezzi in scaletta, Gazzelle è riuscito a trovare una formula, un equilibrio, soprattutto con il sostegno del pubblico. Sì, perché dopo Scusa e Settembre, c'è anche la prima richiesta di matrimonio tra il pubblico, benedetta dallo stesso Gazzelle prima con un messaggio d'auguri, poi con una gag sulla fuga che riflette la ricerca costante di una normalità da parte dell'autore romano. Perché se è tutto straordinario ciò che lo circonda, dall'orchestra ai visual, con tre pannelli dietro le sue spalle, il cantautore si allontana di mestiere dall'immagine di rockstar che i numeri e il suo seguito sembrano quasi stringerlo in una morsa.

Gazzelle al PalaSele di Eboli, 2024

C'è anche spazio per l'ironia sul palco, come quando il cantautore chiede al pubblico un coro per il compleanno del suo batterista (interrotto per qualche minuto dal soccorso a una giovane fan), ma anche quando chiede al pubblico chi è la persona più felice nel palazzetto, prima di indicarsi. Quest'anima sul palco, che si dipinge timida e maldestra, è forse la cifra più amata del pubblico, che non si aspetta altro che questo da Gazzelle. Si aggiunge un'esecuzione finale di Quella te, Tutto qui, Destri e Non sei tu che registra l'incredibile capacità dell'autore di rendere cinematografica la propria scrittura. Un punto d'accesso anche per chi cerca di esaltare la propria musica, meno il suo personaggio: un antidivo per eccellenza.

C'è solo un eccezione, una piccola finestra su Flavio Pardini durante il concerto: pochi momenti dopo la richiesta di matrimonio, arriva il turno di Coprimi le spalle. È lì che Gazzelle dedica l'unico brano della serata, questa volta a sua madre Rosalba "che è anche lucana", come anticipa prima dell'inizio del brano. Poi gli occhiali neri coprono di nuovo il suo volto e si ritorna nell'effetto Gazzelle, uno spazio d'eccellenza (e comfort) nell'indie-pop italiano: nel curriculum ha inserito anche una partecipazione a Sanremo 2024 con Tutto qui. E pensare che c'è chi voleva "presentargli un amico in ospedale".

La scaletta di Dentro X Sempre tour di Gazzelle

Fottuta canzone

Però

Vita paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

Idem

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero

Ora che ti guardo bene

Coltellata

Scintille

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu