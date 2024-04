video suggerito

Pierina Paganelli, Bartolucci contro Manuela Bianchi: "Incontrarti? La cosa peggiore che mi sia successa" Valeria Bartolucci è tornata a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, scagliandosi contro Manuela Bianchi attraverso i microfoni di Storie Italiane. "Hai provato a distruggere il mio matrimonio, mi abbracciavi e mi pugnalavi alle spalle".

A cura di Gabriella Mazzeo

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

Durante la trasmissione "Storie Italiane" in onda su Rai1, Valeria Bartolucci è tornata a parlare indirettamente dell'omicidio di Pierina Paganelli, ma ha puntato il dito contro la nuora della 78enne, Manuela Bianchi.

Fino a pochi mesi fa, le due, oltre ad essere vicine di casa, erano amiche. Le cose sono visibilmente cambiate e le due si parlano solo tramite media: alla base dei rapporti interrotti, la relazione extraconiugale che Bianchi aveva avuto con Louis Dassilva, marito di Bartolucci. I tre, insieme al fratello di Manuela Bianchi, Loris, sono i principali sospettati per l'omicidio dell'anziana, anche se non sono iscritti al registro degli indagati.

"Incontrarti – ha affermato Bartolucci riferendosi all'ex amica e vicina di casa – è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi. Hai cercato di distruggere il mio matrimonio e mentre ti abbracciavo mi hai pugnalato alla schiena. Nonostante io ti difendessi strenuamente e ti implorassi di dirmi la verità, non hai mai voluto assumerti le responsabilità dei tuoi comportamenti. Chiami tutta questa vicenda ‘quello che è successo', ma succedono gli incidenti stradali: le relazioni extraconiugali si vogliono. Avrei voluto guardarti negli occhi e dirti queste cose, ma non si trasforma un coniglio in un leone".

Manuela Bianchi

Nei mesi scorsi, Bartolucci aveva dichiarato ai microfoni dei media che Bianchi "stava cercando di trascinare" lei e il marito Louis nelle indagini per l'omicidio di Paganelli. La nuora della 78enne aveva respinto le accuse, sottolineando invece di essere "fermamente convinta della loro innocenza" e di non aver cambiato idea su questo a causa dei dissapori tra lei e Bartolucci.

Di recente, Manuela Bianchi ha lasciato l'abitazione di via del Ciclamino dove viveva insieme all'ex, Giuliano Saponi, e alla figlia 16enne. Dopo la morte dell'anziana donna, Bianchi starebbe recuperando il rapporto con il marito dal quale si stava separando."Ho riscoperto una persona stupenda – aveva raccontato – più forte di quello che mi aspettassi. Le nostre decisioni future però preferisco tenerle per me. Sto riscoprendo una persona fantastica che sta lottando con le unghie e con i denti per riprendersi".

Bartolucci e Dassilva invece continuano a vivere nello stabile dell'omicidio, ma nessuno dei due ha più contatti con l'ex vicina di casa. "Non c'è più niente da chiarire? Questa è una tua interpretazione personale, non puoi decidere anche per me – ha continuato Bartolucci ai microfoni della trasmissione Rai -. Le cose verranno chiarite a tempo debito, non puoi sottrarti per sempre. Devi accettare le conseguenze di quello che hai fatto e venire a confrontarti con la stessa persona da cui ti facevi abbracciare quando ti sentivi sola, quella che nel frattempo pugnalavi alla schiena".

Durante la trasmissione, si è tornati anche a parlare delle lettere anonime ricevute da Manuela Bianchi nel corso dei mesi. Nell'ultima, viene citata anche Valeria Bartolucci. "Mi sono fatta quest'idea sulla morte di Pierina – dice la missiva – giusta o sbagliata che sia: voi due, tu e la moglie di Louis, non avete personalmente sferrato le 27enne coltellate. Siete state complici del vero assassino. Tu principalmente hai chiesto a Loris o a Louis di uccidere tua suocera perché ‘personaggio scomodo, puritano e moralista' ".