Pierina Paganelli, la telefonata di Manuela al 118 dopo la scoperta del corpo: "C'è una signora a terra" La telefonata di Manuela Bianchi al 118 subito dopo aver scoperto il corpo senza vita di Pierina Paganelli nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini: "Ho trovato una signora che è presumibilmente morta. Mi sono accorta adesso che è mia suocera".

A cura di Ida Artiaco

Manuela Bianchi e Pierina Paganelli

"Ascolti, ho già chiamato il 112. Io ho trovato una signora che è presumibilmente morta di sotto nell'atrio delle nostre scale". A parlare è Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre nei sotterranei del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini. È stata proprio Manuela a scoprire, la mattina successiva al delitto, il cadavere dell'anziana e queste parole vengono pronunciate al telefono col 112, che lei contattata dopo aver visto quel corpo a terra.

La telefonata, fatta ascoltare in esclusiva nel corso della puntata di ieri della trasmissione di Rai 1 Estate in Diretta, risale alle 8.20 del mattino del 4 ottobre, 11 minuti dopo che Manuela ha scoperto il corpo della donna, che lei ancora non riesce a capire si tratti della suocera. Racconta all'operatrice del 118 che ha visto una signora a terra, svestita e con sangue alla bocca, ma ribadisce di non capire di chi si tratti. Poi, spiega come è andata: "Non l'ho toccata. Io non ho sentito se è viva. Non l'ho voluta toccare, devo farlo?. Io sono scesa dal nostro scivolo, ho messo dentro la macchina nel garage, quando sono uscita dal garage per entrare sulle scale, appena ho aperto la porta antincendio, la signora è lì sdraiata, apparentemente sembra scivolata perché aveva dei barattoli in mano, caduti".

Un minuto dopo, alle 8:26, Manuela richiama il 118, sconvolta: "Io non riesco a capire, sotto è nuda. Dovete mandare anche la polizia ". Alla domanda dell'operatore se sapesse se la signora stava respirando oppure no, Manuela risponde: "Mi sono accorta che è mia suocera, mi sono accorta adesso che è mia suocera", ripete piangendo, in attesa che arrivino i soccorsi.

Si ricordi che al momento l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli è Louis Dassilva, vicino di casa dell'anziana ed ex amante proprio di Manuela Bianchi. Secondo gli inquirenti la relazione extraconiugale tra i due sarebbe il movente del delitto, ma indagini sono ancora in corso. Ieri è arrivata anche la notizia che la moglie del 34enne, Valeria, è indagata per stalking a Rimini dopo che sempre Manuela ha presentato denuncia nei suoi confronti.