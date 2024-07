Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva indagata per stalking dopo la denuncia di Manuela Bianchi

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

Nuovo colpo di scena a Rimini: Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, indagato per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre scorso in via del Ciclamino, è indagata per stalking dopo le denunce di Manuela Bianchi, nuora della vittima non ché ex amante di Dassilva.

Bianchi aveva presentato, attraverso il consulente criminalista Davide Barzan e l'avvocato Nunzia Barzan, un'integrazione di querela nei confronti della Bartolucci che adesso è indagata per l'appunto per atti persecutori.

Barzan ha consegnato agli inquirenti una serie di documenti, soprattutto chat e audio in cui la Bartolucci augura il male alla Bianchi, la insulta e la denigra con una serie di epiteti a causa della relazione di quest'ultima con il marito. "Abbiamo presentato all'attenzione della Procura della Repubblica elementi importanti. Ci saranno adesso le indagini e restiamo in attesa di sviluppi. Chiedevamo una misura cautelare, vediamo se verrà emessa", ha commentato Barzan a Fanpage.it.

Pierina Paganelli

La Bianchi e Dassilva avrebbero stretto una relazione extraconiugale a partire dal marzo del 2023, che nel corso dei mesi sarebbe stata a conoscenza della figlia minorenne della donna e del fratello Loris Bianchi. Secondo il Gip, Vinicio Cantarini che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Dassilva, proprio la relazione tra la Bianchi e il 34enne sarebbe il movente per l'omicidio di Pierina, madre di Giuliano Saponi, marito di Manuela.

In diverse occasioni, anche davanti alle telecamere del programma tv Estate in Diretta e ai microfoni di Valerio Scarponi, la Bartolucci si sarebbe lasciata andare ad insulti e minacce nei confronti della ex amica e amante del marito, arrivando addirittura a tirarle i capelli in un episodio a inizio luglio. "Valeria l'ha prima aggredita con tanti epiteti, ha cercato di sferrarle un pugno e un calcio, non ce l'ha fatta, quindi le ha tirato con forza i capelli", aveva spiegato Barzan a Fanpage.it.