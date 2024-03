Pierina Paganelli, la vicina Valeria: “Mio marito Louis messo in mezzo. Con Manuela nessun contatto” AI microfoni di Mattino Cinque ha parlato Valeria Bartolucci, vicina di casa di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa a coltellate ormai lo scorso 3 ottobre a Rimini: “Mio marito Louis Dassilva? È estraneo ai fatti ma qualcuno l’ha tirato dentro per i capelli. Non sto accusando Manuela Bianchi. Con lei mai più nessun contatto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da sinistra: Pierina Paganelli e Valeria Bartolucci.

"Non ci sono elementi in mio possesso per dire che Louis è stato messo in mezzo, ma ci sono una serie di coincidenze strane come alcune dichiarazioni che sono state rese". A parlare è Valeria Bartolucci, vicina di casa di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a coltellate ormai lo scorso 3 ottobre nel garage dello stabile in via del Ciclamino a Rimini dove viveva e di cui ancora non si conosce l'assassino.

Ai microfoni di Mattino Cinque, nella puntata andata in onda oggi, martedì 19 marzo, la donna ha ribadito la sua convinzione che il marito Louis Dassilva sia estraneo all'omicidio. I due sono stati a lungo sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, insieme a Manuela Bianchi, nuora di Pierina perché sposata con il figlio dell'anziano, Giuliano Saponi, che pare abbia avuto una relazione proprio con Louis, e il fratelli di lei, Loris Bianchi. Nessuno è stato mai iscritto nel registro degli indagati.

Per Valeria il marito non c'entra niente con la morte di Pierina. "Confermo che è estraneo alla vicenda, ma non abbiamo parlato di questa sensazione che ho, e cioè che sia stato tirato dentro ai fatti da qualcuno. Non poteva sapere che sarebbe successo tutto questo, ha semplicemente aiutato una persona che in quel momento aveva richiesto il suo aiuto", ha detto all'inviato di Mattino Cinque.

Al quale ha anche precisato: "Io non sto accusando nessuno, non sto dicendo che Manuela ha tirato dentro Louis ma che in questa faccenda è stato tirato per i capelli. Ci sono una serie di cose che col senno del poi fanno pensare, ma non ho elementi né per confermare né per escludere. Io dormo sonni tranquilli perché so dove ero e ho visto mio marito nel momento in cui si presume sia accaduto il fatto. L'ho visto con i miei occhi. Ho il massimo della fiducia negli inquirenti e la verità prima o poi verrà a galla".

Manuela Bianchi

Infine, sempre su Manuela ha dichiarato: "Non ho nessun elemento per sospettare di loro, di lei e del fratello. Tuttavia, non ci sarà mai più nessun tipo di relazione, legame o contatto. Non c'è stato nessun chiarimento e non mi interessa neanche averlo perché da persone che mentono si ricevono solo bugie".