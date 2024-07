video suggerito

La scaletta del concerto di Gazzelle a Lucca: l'ordine delle canzoni Stasera, venerdì 26 luglio 2024, Gazzelle arriva a Lucca per esibirsi in Piazza Napoleone, nella rassegna del Lucca Summer Festival. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire l'autore di Tutto qui e Destri.

A cura di Vincenzo Nasto

Gazzelle, foto di Leonardo Mirabilia

Questa sera, venerdì 26 luglio 2024, Gazzelle si esibirà sul palco di Piazza Napoleone a Lucca, un concerto inserito nella rassegna del Lucca Summer Festival, che quest'anno ha ospitato artisti del calibro di Eric Clapton, ma anche una doppia data di Ed Sheeran. Su tratta del quarto appuntamento del tour di Gazzelle, nome d'arte di Flavio Bruno Pardini, dopo la partecipazione allo Sherwood Festival di Padova dello scorso 4 luglio, e i successivi concerti a Catania e a Francavilla al Mare, rispettivamente il 13 e il 20 luglio scorsi. Gazzelle è diventato in pochi anni uno degli artisti più apprezzati del panorama italiano, dopo l'esordio con Superbattito nel 2017, seguito rispettivamente da Punk, Ok e Dentro: solo negli scorsi mesi, l'autore romano è salito sul palco del Festival di Sanremo 2024, esibendosi con Tutto qui, diventata in poco tempo un singolo da oltre 35 milioni di streaming su Spotify. Gazzelle, fidanzato con Ilaria Ioriga, ha anche esaudito il sogno di cantare nello stadio di casa, l'Olimpico di Roma a giugno 2023, mentre solo poche settimane fa ha annunciato che suonerà il prossimo anno al Circo Massimo di Roma, esattamente il 7 giugno, mentre 15 giorni più tardi esordirà allo stadio San Siro di Milano. Dopo Lucca, il suo viaggio continuerà il 7 agosto a Gallipoli, per poi spostarsi a Baia Domizia, Diamante e infine ad Olbia, dove canterà al Red Valley Festival. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Gazzelle a Lucca, già visti nella scaletta del suo tour estivo.

La scaletta del concerto di Gazzelle a Lucca

Stasera, venerdì 26 luglio 2024, Gazzelle arriva a Lucca per esibirsi in Piazza Napoleone, nella rassegna Lucca Summer Festival. Si tratta di un momento d'oro per il cantante romano, che solo qualche mese fa è stato premiato con il sesto disco di platino per la sua hit Destri, mentre qualche settimana prima il suo singolo sanremese Tutto qui, è stato certificato disco di platino. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Gazzelle a Lucca, già visti nella scaletta del suo tour estivo.

Meltinpot

Fottuta canzone

Però

Lacri-ma

Sbatti

Vita Paranoia

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Greta / Sayonara / Scintille

IDEM

Meglio così

Zucchero filato

Sopra

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

La prima canzone d'amore

Tutto qui

Punk

Mezzo Secondo

Quella te

Non sei tu

Destri