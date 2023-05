La poesia letta da Emma al Primo Maggio è Resta viva di Virginia Woolf Al Concertone del Primo Maggio Emma ha letto una poesia di Virginia Woolf.

A cura di Redazione Cultura

Sul palco del Primo Maggio anche Emma, dopo Paolillo – che aveva letto un testo di Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini – legge un testo, questa volta è una poesia di Virginia Woolf. La cantante era salita sul palco qualche minuto prima per la sua esibizione al Concertone del Primo Maggio, dove si era esibita prima con un medley di da "Stupida allegria", "La mia città", "Cercavo amore" e "Io sono bella" prima di esibirsi con la sua ultima canzone "Mezzo mondo", che anticipa il suo ritorno discografico.

Il significato di Resta Viva e la dedica di Emma

Dopo l'esibizione di Lazza, però, la cantante pugliese è tornata sul palco per leggere una poesia di Virginia Woolf, che alla fine ha dedicato alla madre, al fratello Francesco e al padre – guardando in cielo -, scomparso qualche mese fa: "Vi auguro di restare vivi, tutti, sempre, nonostante tutto. Un bacio a mia mamma, a mio fratello Francesco. Ciao Papà!". La poesia di Woolf è un'esortazione a non perdere mai se stessi, la speranza e una direzione nella propria vita. È un'0incitamento a vivere, imparare, studiare e soprattutto a pensare perché "C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa" come chiude anche la poeta.

Il testo di Resta Viva di Virginia Woolf

Qualunque cosa succeda, resta viva.

Non morire prima di essere morta davvero.

Leggi anche Come è andato l'incontro tra il governo Meloni e i sindacati sul decreto Lavoro del primo maggio

Non perdere te stessa,

non perdere la speranza,

non perdere la direzione.

Resta viva, con tutta te stessa,

con ogni cellula del tuo corpo,

con ogni fibra della tua pelle.

Resta viva, impara, studia, pensa,

costruisci, inventa, crea,

parla, scrivi, sogna, progetta.

Resta viva, resta viva dentro di te,

resta viva anche fuori,

riempiti dei colori del mondo,

riempiti di pace, riempiti di speranza.

Resta viva di gioia.

C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita,

ed è la vita stessa.