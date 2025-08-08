La figlia segreta di Freddie Mercury rompe il silenzio: “Non volevo condividere mio padre con il mondo”

La figlia segreta di Freddie Mercury ha rotto il silenzio. La donna, conosciuta come B. e nata nel 1976, che ha vissuto lontano dai riflettori, ha parlato per la prima volta del frontman dei Queen. Ha scelto di intervenire solo ora dopo aver scoperto che Mary Austin, ex amante del cantante, avrebbe messo in dubbio la sua storia e non era a conoscenza della sua esistenza A settembre uscirà Love, Freddie, biografia scritta dalla giornalista Lesley-Ann Jones e dedicata alla vita del rocker inglese, morto nel novembre del 1991.

Le parole della figlia segreta di Freddie Mercury

Nella biografia di Freddie Mercury sono contenute anche le parole della donna che, parlando con l'autrice del libro, si è presentata come figlia del noto artista. Sarebbe stata concepita nel 1976 in seguito a una relazione tra il leader dei Queen e la moglie di uno dei suoi più cari amici. La nascita di B., come ad oggi è conosciuta, avrebbe rappresentato un punto di svolta nella vita dell'artista: nonostante non ne abbia mai parlato pubblicamente, si sarebbe sempre occupato di lei, mantenendo uno stretto rapporto.

Freddie Mercury e Mary Austin: la donna avrebbe messo in dubbio l’esistenza della figlia dell’artista

"Non volevo condividere mio padre con il mondo intero. Dopo la sua morte, ho dovuto imparare a convivere con gli attacchi contro di lui, le false rappresentazioni e la sensazione che mio padre appartenesse a tutti", ha spiegato la donna, stando a quanto riporta il Daily Mail. Mercury è morto quando lei aveva 15 anni: "Ho pianto e pianto mio padre, mentre i fan di tutto il mondo piangevano Freddie. Ho dovuto diventare adulta senza di lui e vivere tutti i momenti e gli eventi fondamentali senza il suo supporto".

Perché la figlia segreta di Freddy Mercury ha scelto di parlare

A spingere B. a parlare, secondo quanto racconta il Daily Mail, sarebbero state le recenti dichiarazioni di Mary Austin. La donna è l'ex amante di Freddie Mercury, che lo incontrò quando aveva 23 anni e che avrebbe ereditato parte del suo patrimonio dopo la morte. Lontana dai riflettori, avrebbe spiegato di non essere a conoscenza della figlia segreta del cantante e ne avrebbe messo in dubbio la storia.

"Sono sconvolta dalla presunta risposta di Mary Austin. Per 34 anni, la verità sulla vita di Freddie è stata distorta, stravolta e riscritta, ma lei non ha detto nulla", ha spiegato B. E ha poi aggiunto: "Era mio padre ed è mio padre. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso dal momento in cui sono nata e per tutti gli ultimi 15 anni della sua vita".