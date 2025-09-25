La figlia di Sgarbi replica al padre dopo la richiesta di amministratore di sostegno: “Non cerco visibilità”

Dopo le parole di Vittorio Sgarbi rilasciate al Corriere in seguito alla richiesta di nominare un amministratore di sostegno mossa dalla figlia, quest'ultima, ha replicato a sua volta al padre. Evelinga Sgarbi, assistita dall'avvocato Lorenzo Jacobbi, ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno perché il padre non sarebbe più "in grado di seguire i suoi interessi". Il critico d'arte si è opposto a tale mossa accusando la figlia di essere "esosa" e di aver agito in questo modo perché "vuole di più di quello che ha". Parole che hanno scatenato una forte reazione nella sua terza figlia, che non intenderebbe fare un passo indietro.

Le parole di Evelinga Sgarbi

"Ho agito nel suo interesse e certamente non cerco né ho bisogno di visibilità. E poi mi chiedo: quale rivalsa e di cosa?". Evelina Sgarbi, intervistata da La Stampa, ha commentato le ultime parole del padre dopo l'istanza depositata tramite il suo avvocato. Dopo che Sgarbi ha minacciato di opporsi all'iniziativa giudiziaria – le cui notifiche per parenti e congiunti sono già partite e la prima udienza sarebbe fissata al 28 ottobre – dichiarandosi "addolorato", Evelina ha aggiunto: "Semmai dovrei essere io addolorata per queste dichiarazioni, che altro non fanno che avvalorare le mie preoccupazioni".

Sgarbi, che lo scorso marzo fu ricoverato per depressione, ha dichiarato al Corriere di sentirsi "in forma" adesso. Grazie al sostegno dei suoi amici che gli sono stati vicino, ha spiegato, intende proseguire il suo impegno in politica. Il sindaco di Arpino, comune seguito dal suo vice in questo periodo, tornerà tra pochi giorni in città: "Tornerò ad Arpino tra pochi giorni, entro fine mese. Voglio tornare presto lì dove ho tanti amici che mi sono stati vicini in questi mesi difficili. Il loro affetto è stato, per me, di grande aiuto", ha dichiarato.