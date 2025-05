video suggerito

La denuncia di Martha Rossi, ex Amici 7, su TikTok: "Hanno cancellato tutta la mia musica" Martha Rossi, ex concorrente di Amici 7, ha svelato che l'etichetta discografica con cui ha distribuito il suo album Musica Sarà nel 2011 ha cancellato tutta la sua musica online. Qui il racconto.

A cura di Vincenzo Nasto

Martha Rossi, via TikTok

Era arrivata alle porte della semifinale della settima edizione di Amici, mentre il suo brano Ti Brucia era diventata il titolo della compilation di quell'anno: stiamo parlando di Martha Rossi, la cantante protagonista anche dei musical Peter Pan e We Will Rock You. Nella sua carriera ha collaborato con musicisti come Neil Murray dei Black Sabbath, Tristian Avakian e l'autore Gatto Panceri, senza dimenticare la sua esibizione con Edoardo Bennato all'Arena di Verona e l'incontro artistico con Bryan May dei Queen. Ma perché si sta riparlando di Martha Rossi, a quasi 18 anni dalla sua partecipazione ad Amici? La cantante, con un profilo su TikTok da quasi 370mila follower, ha svelato che la sua musica pubblicata su Spotify è stata cancellata e con essa tutte le riproduzioni e gli ascolti che le sue canzoni avevano raccolto nel tempo. Al centro del racconto c'è sicuramente l'album autoprodotto Musica Sarà, distribuito da Universal con un contratto valido 5 anni. Nel video, la cantante racconta che "l'album è stato tolto da chi lo aveva distribuito", anche se erano già scaduti da alcuni anni i diritti della casa discografica. Rossi ha anche sottolineato che non aveva ricevuto, dopo i primi mesi dalla pubblicazione, un rendiconto mensile sugli ascolti e introiti.

Martha Rossi, ex Amici 7: "Quando ho scoperto che era sparito tutto, mi è crollato il mondo addosso"

Nel frattempo, la cantante, anche attraverso l'avvocato, esperto di diritto musicale Marcello Misitano, aveva richiesto nei primi mesi del 2020 la possibilità di poter ottenere i diritti digitali del suo progetto. Nel frattempo, l'etichetta discografica, come racconta Rossi, ha cancellato il suo storico musicale online: "Tutto con un clic. Niente più musica, niente ascolti, niente numeri. Come se non fosse mai esistito. Quando ho scoperto che era sparito tutto, mi è crollato il mondo addosso. Mi sono sentita senza niente, senza la mia storia". Dopo non aver ottenuto i diritti digitali e aver visto la sua musica sparire, la cantante ha deciso di ripubblicare in maniera autonoma le canzoni, sottolineando però la difficoltà di raccogliere gli stessi numeri del passato, una media di "200mila ascolti per ogni brano". Tra le canzoni, c'era anche il singolo Distante, che invece su YouTube conta 735mila visualizzazioni, mentre su Spotify appena 93mila euro. Nel video, la cantautrice sottolinea come i numeri siano fondamentali come biglietto da visita per la presentazione di un progetto: "Ho ricaricato tutto da sola, ma ovviamente dopo tanti anni non potevo più recuperare gli ascolti che avevo prima. Oggi numeri e streaming sono fondamentali, e per chi come me ha vissuto tutto questo, è una salita difficile soprattutto perché quei numeri sono il tuo biglietto da visita quando vai a presentare il tuo progetto alle case discografiche".

Da ospite a Sanremo 2012 al ricordo di Maria De Filippi

Martha Rossi ha svelato anche che avrebbe dovuto presentare uno dei singoli di Musica Sarà, pubblicato nel 2011, come ospite al Festival di Sanremo, accompagnata da Brian May dei Queen. Un episodio che non accadrà, infatti sul palco insieme a lui saliranno Kerry Ellis e Irene Fornaciari. I ricordi non si fermano qui, con Rossi che ha confessato anche di un ricordo di Maria De Filippi, che le chiedeva di mostrare anche la sua parte fragile durante il programma. La cantante infatti ha confessato di essersi chiusa in hotel a piangere più volte durante la sua esperienza. Nel frattempo, solo nel settembre 2023, la cantante aveva raccontato anche di un brutto incidente domestico: "Ho avuto a casa un incidente mortale, sono precipitata giù dalle scale mentre trasportavo un tapis roulant, che è scivolato trascinandomi. Ho sbattuto molto violentemente la testa e la spalla".

I problemi con le etichette a X Factor, da Oziymandias a Nuela e Martina Attili

Ma i problemi sui contratti per i concorrenti dei talent non riguarda solo Amici: basta fermarsi a ciò che è accaduto nel 2024 con Ozymandias, Nuela e Martina Attili a X Factor. I tre ex concorrenti avevano sottolineato il vincolo contrattuale, come per esempio Nuela in un video su TikTok: "Le persone con cui lavoravo hanno iniziato a scomparire totalmente e sono rimasto con le canzoni in mano senza poterle pubblicare, perché ero legato a un contratto che mi impediva di farlo. Ho scritto più di 70 canzoni e me le tengo tutte qua nel cassetto. È un mondo fatto di fuffa, un mondo opportunista, che cavalca i trend, guadagna tutto quello che riesce su di te e poi ti lascia marcire". Facendo un passo indietro, al 2013, c'era anche il racconto di Mr.Rain, autoeliminatosi dalla trasmissione: "Anno 2013, con Osso eravamo stati squalificati e poi selezionati per l’ingresso diretto: ricordo che ero nella sede della Sony, mi presentano un plico di fogli infinito da firmare. Io dico: vado al McDonald’s perché sono qui da ore, mangio, faccio vedere il contratto al mio avvocato e firmo. Ovviamente l’avvocato mica ce l’avevo. Invece del Mc sono andato dritto in metrò. Ho spento il telefono e quando l’ho riacceso c’erano mille chiamate".