Paura per Martha Rossi, ex concorrente di Amici: “Io viva per miracolo”

A cura di Sara Leombruno

"Un incidente quasi mortale", è così che Martha Rossi, ex concorrente della settima edizione di Amici, ha definito quello che le è accaduto. Dopo la partecipazione come cantante al famoso talent show condotto da Maria De Filippi, durante il quale da subito era diventata una delle più amate dai fan, la romana classe '87 ha continuato la sua carriera artistica, dedicandosi anche ai social, in particolare Tik-tok, dove vanta una communiti da oltre 300mila followers. Proprio sulla piattaforma, l'artista ha raccontato l'episodio spiacevole che l'ha vista coinvolta, definendosi una "miracolata".

Il racconto su Tik-tok: "Faccio fatica a non piangere"

In un lungo video, Martha ha spiegato di aver avuto un brutto incidente. "Poteva andare veramente peggio e ringrazio l'angelo che mi ha protetta. Grazie per l'aiuto e il supporto che mi state dando, spero di tornare come nuova tra qualche settimana", ha scritto. Nel filmato si vede chiaramente il forte stato di agitazione in cui versa l'ex concorrente di Amici. Occhi gonfi e colmi di lacrime, lividi sul volto e voce tremante: Martha è visibilmente scossa, e lo dice fin dall'inizio del suo racconto.

Spero di non piangere, ma è da questa mattina che il mio stato emotivo non è molto forte. Ho cercato di avere una faccia presentabile, ma la situazione non è delle migliori. Ho preso una forte botta in testa, ringrazio i medici del San Carlo di Milano che mi hanno soccorsa con urgenza. Ho deciso di fare questo video perché prendiamo la vita come una cosa scontata, mentre è una linea sottile, che si può spezzare da un momento all'altro. Ho avuto a casa un incidente mortale, sono precipitata giù dalle scale mentre trasportavo un tapis roulant, che è scivolato trascinandomi. Ho sbattuto molto violentemente la testa e la spalla, non c'è nulla di scomposto o rotto, ho solo una piccola frattura alla base della clavicola. Per fortuna la tac è risultata negativa, ho solo un brutto livido sull'occhio che andrà via nel corso di una settimana. Ringrazio chi mi è stato vicino, ne ho avuto molto bisogno.