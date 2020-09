Uscirà il 20 ottobre La città dei vivi, il nuovo romanzo (Einaudi) di Nicola Lagioia, uno dei libri più attesi della stagione. Lo scrittore pugliese, premio Strega 2015 con La ferocia, ci porterà dentro il caso di cronaca più efferato degli ultimi anni. L'omicidio di Luca Varani nel marzo 2016 durante un festino a Roma per cui è stato condannato a 30 anni Manuel Foffo, dopo il suicidio in carcere dell'altro imputato Marco Prato. Il libro di Lagioia è un viaggio per le strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare.

Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?

La città dei vivi: Sky annuncia una serie tv sul caso Varani

in foto: Nicola Lagioia

Ieri a sorpresa l'annuncio di Sky che inserisce il romanzo di Nicola Lagioia in uscita come base per una serie televisiva in via di definizione, sul caso Varani, omicidio avvenuto in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile.

La sinossi de La città dei vivi di Nicola Lagioia