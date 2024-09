video suggerito

Kendrick Lamar si esibirà al Super Bowl 2025, l'annuncio dell'artista per l'evento USA più seguito Il rapper, vincitore del Premio Pulitzer nel 2018, si esibirà all'Half-Time Show durante il Super Bowl di New Orleans il prossimo 9 febbraio.

L’annuncio sui social dell’artista nel pomeriggio di domenica otto settembre: “Hanno preso qiello giusto”. È questo il commento di Kendrick Lamar in merito alla decisione di nominarlo il prossimo artista a esibirsi all’Apple Music Half-Time Show durante il Super Bowl LIX di New Orleans il nove febbraio 2025.

Dal Premio Pulitzer al Super Bowl

Il Super Bowl è l’evento più seguito negli Stati Uniti, ed esibirsi lì è senza dubbio una conferma di talento e fama. “La musica rap è ancora il genere di maggior impatto ad oggi. E io sarò lì a ricordare al mondo perché”, ha dichiarato il cantante che già nel 2018 aveva ottenuto un altro grande riconoscimento del suo talento vincendo il Premio Pulitzer per la musica con l’album DAMN. Un riconoscimento che porta con sé un vero e proprio primato: Kendrick Lamar è infatti il primo rapper a vincere il premio in 102 anni di storia, circondato da artisti come Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin e molti altri. Se quella del Pulitzer la possiamo considerare una “prima volta”, la partecipazione di Lamar al Super Bowl non lo sarà. L’artista vi si era infatti già esibito nel 2022 con Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent.

Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige e Snoop Dogg al Super Bowl 2022

Solo successi nella carriera di Kendrick Lamar

Una carriera in ascesa dal 2013 con l'album Good Kid, M.A.A.D., con i primi riconoscimenti nel 2015, anno in cui l’album To Pimp A Butterfly gli è valso la vittoria di cinque Grammy Awards grazie al singolo, inno del movimento “Black Lives Matter”, Alright.

Nel 2016 ottiene un posto tra le cento persone più influenti al mondo secondo il TIME Magazine, poi la candidatura a un Oscar per miglior canzone originale per il singolo All the stars, featuring SZA, per il film Black Panther e, nel 2018, oltre al Pulitzer, la vittoria di altri cinque Grammy Awards.

Ad oggi sono tre i suoi album che figurano nella lista di Rolling Stones dei 500 migliori album di tutti i tempi.

Quest’anno l’ultimo successo con il debutto al primo posto della classifica Hot 100 di Billboard con il singolo Not Like Us prodotto da Mustard, quarto suo brano a porsi in vetta a questa classifica.

Una collezione di successi che confermano la grandezza di questo artista che conta in tutto diciassette Grammy Awards e 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

“Kendrick Lamar è un artista e performer unico nella sua generazione”, ha dichiarato Shawn “Jay-Z” Carter, fondatore di Roc Nation. “Il suo amore profondo per la cultura hip-hop nutre la sua visione artistica. Ha una capacità senza eguali di definire e influenzare la cultura in tutto il globo. Il lavoro di Kendrick trascende la musica e il suo impatto sarà ricordato negli anni a venire”, conclude Carter lasciando sia i fan che gli appassionati del Super Bowl curiosi di questa esibizione.