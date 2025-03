Jovanotti e la dedica a sorpresa ad Angelica, fan scomparsa a poche ore dal suo primo concerto

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Aveva comprato il biglietto per andare al concerto di Jovanotti a Pesaro, ma Angelica Fattorini se n'è andata a 29 anni, a seguito di una lunga malattia e un complesso percorso di cure che non le ha evitato la morte, avvenuta il 3 marzo. È una storia che include un sorriso, l'ultimo che forse le ha regalato proprio Jovanotti, inviandole un video dopo che gli amici di lei si erano mobilitati per cercare l'artista.

La ricerca degli amici di Angelica e il video di Jovanotti

Angelica Fattorini aveva il sogno di poter incontrare l'artista almeno una volta e, come racconta Il Resto del Carlino, i suoi amici si erano mobilitati quando avevano capito che le rimanevano pochi giorni di vita. Mail inviate a. Jovanotti stesso, alla manager, agli amici, persino a Gianni Morandi, di tutto per recapitare il messaggio: “Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo. Purtroppo, sta affrontando una battaglia durissima, le cure non stanno più funzionando. Nonostante tutto, con grande forza e determinazione, aveva insistito per andare al tuo concerto il 5 marzo. Ci teneva tantissimo. Purtroppo, le sue condizioni non le permetteranno di esserci. Sappiamo che sei già arrivato a Pesaro e immaginiamo quanto tu sia impegnato, ma se trovassi anche solo un momento per passare a salutarla, sarebbe un regalo immenso. Un gesto che le porterebbe un po’ di luce in questo momento così difficile”.

Il ritorno in tour di Jovanotti nella città di Angelica

Il messaggio alla fine è arrivato a destinazione e Jovanotti ha inviato ad Angelica un video che l'ha raggiunta nell'ospedale di Muraglia, dove era ricoverata. Domani si terranno i funerali a Marotta, la frazione in provincia di Pesaro dove la ragazza viveva. Proprio a poca distanza da lì Jovanotti ha dato il via al suo tour PalaJova2025, iniziato proprio alla VivriFrigo Arena il 4 marzo. Chissà che non abbia dedicato ad Angelica un momento particolare di questo suo ritorno sul palco dopo 16 mesi di convalescenza seguita all'incidente.