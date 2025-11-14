Jovanotti annuncia il nuovo album e il Jova Summer Party 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti

Jovanotti ha annunciato il nuovo album NIUIORCHERUBINI e il tour che lo vedrà impegnato nel 2026 in alcuni festival internazionali e con un Summer tour in Italia: ecco dove, come e quando acquistare i biglietti.

Jovanotti – ph Ghidini

Dopo il Jova Beach Party, Jovanotti annuncia l'Arca di Lorè e apre una strada diversa al live, che prosegue proprio quella delle spiagge. Dopo aver ripreso una strada "classica", ovvero quella dei Palazzetti, il cantante ha tenuto una conferenza stampa per annunciare una serie di novità, tra concerti, album – NIUIORCHERUBINI che uscirà il prossimo 20 novembre – e sostenibilità. Jovanotti, infatti, ha annunciato un tour che ha voluto definire come una festa itinerante che lo porterà prima in giro per il mondo fino ad approdare al Circo Massimo di Roma, nella sua città, dove si esibirà il 12 settembre 2026 in una data che ha già intitolato Jova al Massimo. Ma quella che dovrebbe essere la fine del tour potrebbe anche essere l'inizio di altro.

Il tour di Jovanotti nel 2026: le tappe italiane

Il cantate, infatti, si esibirà in alcuni festival internazionali che secondo lui sono i più creativi: "Non cerca le grandi arene, ma gli spazi dove la musica è vera, si genera e si rigenera, dove la regola è l’imprevisto e il gioco è ricominciare ogni volta da capo" si legge nel comunicato stampa che sottolinea la voglia di Jovanotti di "tenere acceso il fuoco della scoperta, di guardare la musica da prospettive diverse". E dopo questo giro del mondo che toccherà l'Australia e il Congo, oltre all'Europa, il cantante torna in Italia Jova Summer Party 2026, prodotto e organizzato da Trident Concerts, per esibirsi in luoghi saltati durante il PalaJova 2025, toccando Sardegna, Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia.

Queste sono le tappe:

7 agosto OLBIA – ARENA SOUND PARK

12 agosto MONTESILVANO – MUSIC ARENA

17 agosto BARLETTA – MUSIC ARENA

22 agosto CATANZARO – CALABRIA MUSIC ARENA

29 agosto PALERMO – IPPODROMO LA FAVORITA

5 settembre NAPOLI – IPPODROMO DAGNANO

12 settembre ROMA – CIRCO MASSIMO (JOVA AL MASSIMO)

Come già avvenuto per il Beach Party, i concerti saranno lunghi, fin dal pomeriggio, con aperture di artisti internazionali, dj e realtà locali che costruiranno una scaletta unica, sempre diversa, per ogni party, così come ogni tappa sarà caratterizzato dal cibo tradizionale locale.

Jovanotti – ph Ghidini

Come acquistare i biglietti del Jova Party 2026

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti la prevendita, riservata ai clienti Banca Ifis e Illimity, aprirà venerdì 14 alle ore 15.00 fino a domenica 16 novembre alle ore 15.00. mentre la vendita generale partirà domenica 16 novembre alle ore 15.00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Lo spostamento per l'Italia in bicicletta

Jovanotti ha deciso, poi, di replicare il giro dell'Italia in bici della scorsa estate e ogni spostamento avverrà proprio in bicicletta, una sorta di Cantagiro, lo ha definito, strizzando l'occhio al cicloturismo. la vband che lo accompagnerà in questa avventura è formata da Saturnino al basso, Adriano Viterbini alla chitarra, Christian Rigano alle tastiere elettroniche, Franco Santarnecchi alle tastiere analogiche, Carmine Landolfi alla batteria, Moris Pradella alla seconda chitarra e ai cori con Micol Touadi e Jennifer Vargas, Leo di Angilla e Kalifa Kone alla sezione ritmica e alla sezione fiati – creata da Gianluca Petrella – Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax.

Il nuovo album NIUIORCHERUBINI

In questa grande presentazione, Jovanotti ha anche annunciato il suo nuovo album che si intitola NIUIORCHERUBINI e uscirà per Island Records il prossimo 20 novembre sulle piattaforme digitali e qualche settimana dopo – non ha ancora annunciato la data precisa – su supporto fisico. Il riferimento a New York è nato perché l'album è stato pensato e creato durante una lunga jam session di sei giorni proprio nella Grande Mela, nell'ottobre 2025. Questo nuovo lavoro è stato registrato in presa diretta su nastro analogico, senza sovraincisioni e senza correzioni. Prodotto da Federico Nardelli, con la collaborazione di Oscar Hernandez — figura di culto della scena latina newyorkese — per la versione "salsa dura" di Senza se e senza ma, incisa al Mozart Studio di Hoboken (New Jersey)