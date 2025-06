video suggerito

Joan Thiele: “Sanremo era una tappa obbligata. Per fortuna non mi hanno presa a X Factor, non sarei stata pronta” Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Eco”, Joan Thiele tira le somme della sua esperienza in un’intervista e racconta di quando in passato ha “rischiato” di partecipare a X Factor: “Nella mia testa il talent era uno dei pochi modi per emergere, si vedeva che non volevo starci”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Eco", con il quale si è classificata ventesima, Joan Thiele tira le somme della sua esperienza in un'intervista e racconta di quando in passato ha "rischiato" di partecipare a X Factor: "Nella mia testa il talent era uno dei pochi modi per emergere, si vedeva che non volevo starci".

"Sanremo 2025 era una tappa obbligata"

Joan Thiele sognava di partecipare al Festival di Sanremo fin da quando era una bambina. Per questo motivo, in un'intervista a Vanity Fair la definisce una "tappa obbligata" per la sua carriera. "Né punto d’arrivo e né di partenza, ma snodo che volevo affrontare – continua – Ho trovato un vecchio disegno di quando avevo nove anni. Ci sono io con un microfono in mano, una tenerezza assoluta. C’è scritto: “La nuova star della musica”. E poi la dedica a mio padre, “che non crede che i sogni si realizzino”".

L'uomo, infatti, è più grande di lei e per lui, la musica è solo quella classica. Al contrario, sua madre "ci ha sempre creduto tantissimo. Solo mi ha detto: “Se vuoi fare questo lavoro, buttati e fallo. Sappi solo che purtroppo, economicamente, non posso aiutarti”". Questo l'ha responsabilizzata molto: "Ero una ragazzina allo sbando, io stessa non so se, al posto suo, mi sarei comportata in quel modo. Tanto di quello che ho fatto finora è stato per ripagare la sua fiducia".

L'esperienza a X Factor

Durante la sua carriera nella musica, Joan Thiele ha provato diversi provini per i talent show. Tra questi, ci fu anche quello a X Factor, ma non venne presa. Col senno di poi, per lei quella è stata una fortuna: "Avevo 18 anni ed ero, appunto, allo sbaraglio. Andai con le compagne di classe, per una gita. I social non erano diffusi e nella mia testa il talent era uno dei pochi modi per emergere. Ma si vedeva che non volevo starci, credo. Per fortuna non mi hanno preso, non ero pronta", le parole.