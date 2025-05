Jennifer Lopez cade durante le prove degli American Music Awards: l’infortunio al viso, come sta ora

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Jennifer Lopez si è infortunata durante le prove per gli American Music Awards 2025, evento che condurrà il prossimo 26 maggio. La diva di Hollywood ha condiviso su Instagram le immagini della ferita che ha riportato sul viso una settimana fa: non ha fornito troppi dettagli sull'incidente verificatosi mentre ballava, ma pagesix.com rivela che è caduta.

L'infortunio di Jennifer Lopez durante le prove

Jennifer Lopez ha condiviso nelle ultime ore le immagini del suo infortunio. Ha mostrato ai suoi followers di Instagram il profondo taglio riportato sul naso: "Ecco cosa è successo durante le prove degli American Music Awards" ha scritto a corredo dei due selfie nei quali si mostra prima col ghiaccio sul viso, poi struccata con la ferita in bella vista. È stato immediato l'intervento dei medici che l'hanno subito soccorsa. La pop star ha infatti scritto su Instagram: "Grazie per la cucitura a Dottor Diamond. Una settimana dopo, e dopo molto ghiaccio, ora sono come nuova".

PageSix.com fa sapere che l'artista è caduta durante le prove dell'evento che la vedrà protagonista come conduttrice.

Jennifer Lopez condurrà gli American Music Awards 2025

Jennifer Lopez condurrà gli American Music Awards 2025 che andranno in onda sulla CBS – e in streaming su Paramount+ – il prossimo 26 maggio 2025. La pop star torna nel ruolo dieci anni dopo il debutto come conduttrice nel 2015: partecipò, successivamente, altre dieci volte allo show con le sue esibizioni, vincendo tre riconoscimenti come miglior artista femminile pop/rock nel 2003 e come miglior artista latina nel 2007 e nel 2011. "Siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto a Jennifer Lopez per presentare gli American Music Awards" ha annunciato Jay Penske, CEO della Dick Clark Productions, una settimana fa. L'evento musicale dedicato ai premi musicali vedrà la partecipazione di numerosi artisti celebri in tutto il mondo: da Ariana Grande, Billie Eilish a Kendrick Lamar, Taylor Swift e Post Malone.