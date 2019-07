in foto: Getty Images

Nella piccola frazione di Cornino, a Custonaci, in provincia di Trapani, arriva una biblioteca sul mare. Dalla collaborazione tra il piccolo comune siciliano e Legambiente, da qualche giorno è attivo il servizio di infopoint e biblioteca sul mare, che consentirà a chi lo desidera di avere a disposizione uno spazio per leggere e informarsi nel rispetto dell'ambiente circostante. Particolare attenzione sarà data alla formazione dei più piccoli. Come spiega l'assessore comunale, Emanuela Mazzara, l'iniziativa è volta a:

sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del territorio attraverso la lettura e gesti concreti. Un grazie speciale a tutti i volontari che hanno reso possibile tutto questo, in modo particolare a Gianluca Altese e a Giacoma Pellegrino che gestiranno il servizio.

In un angolo a ridosso della spiaggia, infatti, è stato attrezzato un tavolo e delle sedie dove i bambini possono esprimersi liberamente con dei disegni che andranno poi ad allestire un pannello espositivo che racconterà come i piccoli si approcciano a questa importantissima tematica.

La biblioteca sul mare a Cornino di Custonaci

in foto: La biblioteca sul mare nella frazione di Cornino a Custonaci

Inoltre, per quanti avranno bisogno di informazioni sul territorio, i volontari saranno a loro disposizione per distribuire materiale informativo gratuito e fornire indicazioni utili a turisti e visitatori.

Oltretutto, in un’area del museo del Pescatore é allestita una zona per chiunque volesse sostare a leggere in tranquillità.